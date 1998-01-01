بطاقة صفراء للجهاد.. تل ابيب: جيش الاحتلال هاجم نفقًا في قطاع غزة الليلة الماضية

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "واللا" الاخباري بأن البيان الذي نُشره، الليلة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول القصف في قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ كان مختلفًا عن سابقيه.

وفي التفاصيل، أوضح الموقع أن البيان لم يشمل إلقاء المسؤولية على حماس، بل أضاف هذه الجملة "الجيش سيواصل ويتخذ كل الوسائل المتوفرة لديه فوق الأرض وتحت الأرض لإحباط محاولات المساس بسكان اسرائيل".

وأضاف "بالتفكير في صياغة البيان، الذي يتحدث عن استهداف بنى تحتية مركزية في قطاع غزة من طرف طائرات مقاتلة؛ غير واضح إن كان الهدف هذه المرة هو نفق أم لا".

وأشار إلى أنه مع تدمير نفقين في الأشهر الماضية، أكد المتحدث باسم الجيش أن الحدث تم داخل المناطق الإسرائيلية، بعد ان اجتازوا خط الحدود. وقد يكون هذا التأكيد هدفه منع رد حماس أو الجهاد الإسلامي، الذين ادعوا في البداية بأن إسرائيل هي من تنتهك السيادة.

وتابع الموقع "الآن، وبعد بدء تنقيط الصواريخ، في حال فعلًا تم استهداف نفق، يُخيل أن الجيش يخلق معضلة للتنظيمات الفلسطينية: في حال استمر تنقيط الصواريخ، ستعمل إسرائيل على تدمير أنفاق داخل مناطق القطاع".

وذكر أن "الأيام المقبلة قد تكون أكثر توترًا، وسيرون في الجيش إذا كانت الرسالة تم استيعابها وردعت التنظيمات، وإلا فإنهم سيضطرون لأخذ قرار قد يجر الجيش لمهاجمة أهداف مركزية، ومن بينها الأنفاق".

في سياق متصل اعتبر المراسل العسكري للقناة الثانية العبرية، روني دانييل، أنّ الهجوم الليلة الماضية على "النفق" في قطاع غزة، بمثابة تحذير أولي للجهاد الإسلامي.

وذكر دانييل في مقاله "الهجوم في غزة.. بطاقة صفراء للجهاد"، أنه "بعد التدقيق العميق تبين أن من يقف خلف إطلاق الهاون هي الجهاد الإسلامي، وعندما قامت حماس بالتحقيق، نفى الجهاد مسؤوليته وقال إن من يقف وراء إطلاق القذائف هم المجموعات غير المسؤولة". على حد قوله.

وبحسب دانييل، فإنه "يمكن القول أن حماس تبذل جهودا للحفاظ على الهدوء ومنع إطلاق الصواريخ وذلك بما يتمشى مع مصلحتها في الوقت الحالي. وباستطاعة حماس أن تعمل أكثر، غير أنها كانت تغض الطرف في بعض الأيام عن عمليات إطلاق الصواريخ، ولكنها في الأيام الأخيرة تقوم باعتقال هذه المجموعات".

ويشير المعلق العسكري، أن سياسة "إسرائيل" تميزت بضرب مواقع حماس ردًا على إطلاق الصواريخ، حيث إن "إسرائيل" تعتبر حماس المسؤولة عن القطاع.

ومضى قائلا إن "اتهام "إسرائيل" للجهاد بأنها هي التي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، يعتبر إشارة تحذير لها أنها تعلم من الذي أطلق، وسيكون جزءًا من الرد أهداف وشخصيات من الجهاد". على حد قوله.

واستطرد دانييل "الأصوات التي سمعت مؤخرًا وتنادي بتصعيد الرد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة هي غير مسؤولة؛ لأن التصعيد سيجر إلى تصعيد شامل. نحن لا نخشى التصعيد، ولكن في الوقت ذاته لا نسعى للوصول إليه بسرعة قبل استنفاد جميع المحاولات والأسباب لاستعادة الهدوء".

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة. الجيش يفحص موقف حماس من عمليات إطلاق الصواريخ، وربما تنتظر تحسن الأحوال الجويّة.

ووفق دانييل "إذا لم يتوقف سقوط الصواريخ حينها ستتغير سياسة الرد الإسرائيلية، ولدينا مجال واسع في التفكير بعمليات الرد، ولذلك لسنا مستعجلون على التصعيد".