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الأناضول تنقل مكتب النشرة التركية لأخبار الشرق الأوسط من بيروت للقدس

الخميس 04 يناير 2018 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأناضول تنقل مكتب النشرة التركية لأخبار الشرق الأوسط من بيروت للقدس



القدس المحتلة / سما /

قررت وكالة الأناضول، نقل مكتب النشرة التركية لأخبار الشرق الأوسط، من مقره الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت إلى القدس الشرقية بفلسطين.

يأتي ذلك في إطار رؤيتها المستقبلية كأكثر وكالات الأنباء تأثيرًا في العالم، وعلى خلفية التطورات التي شهدتها مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وتصدّرت المدينة المقدسة، الأجندة العالمية، خلال الفترة الأخيرة، عقب إعلانها عاصمة لإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي المقابل أعلنت منظمة التعاون الإسلامي القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، خلال قمتها الطارئة التي انعقدت في مدينة إسطنبول، الشهر المنصرم،.

وستواصل الأناضول، تعزيز أنشطتها في الشرق الأوسط، خلال 2018، عبر مكتبها في القدس، وهي من أهم المدن على الصعيد السياسي والديني في المنطقة.

وكانت مكتب النشرة التركية لأخبار الشرق الأوسط بالأناضول، يُدار من العاصمة اللبنانية بيروت، ويُشرف على الأنشطة المتعلقة بدول المنطقة. وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

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