الرئيس يهاتف والد الشهيد مصعب التميمي معزيا

رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والد الفتى مصعب التميمي، معزيا باستشهاده.

وأعرب الرئيس عن أصدق تعازيه ومواساته القلبية لوالد الشهيد، وأسرته باستشهاد نجلهم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مع الصدّيقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تفت من عضد شعبنا وعزيمته في مواصلة طريق الحرية والاستقلال حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

واستشهد الفتى مصعب التميمي (17 عاما) من قرية دير نظام شمال غرب رام الله، أمس الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.