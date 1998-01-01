حماس تتلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

غزة / سما /

- قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، بأن "حماس تلقت دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لحضور الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني الذي يعقد في مدينة رام الله تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وصرح بدران في بيان صحفي: "إننا إذ نقدر هذه الدعوة لنؤكد حرصنا على دعم كل جهد جمعي ينصب في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وسندرس المشاركة في هذا الاجتماع وسنعلن القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات".

وجدد بدران التأكيد أن حماس ستعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على كل صعيد، ونرى ضرورة العمل ضمن إجراءات حقيقية تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني وتوفر له آليات تفعيل تقود لتعزيز الشراكة الوطنية.