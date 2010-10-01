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أردان: المنظمات في غزة تحاول اختبار صبرنا.. يديعوت: آن الأوان لاغتيال مطلقي الصواريخ

الخميس 04 يناير 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان: المنظمات في غزة تحاول اختبار صبرنا.. يديعوت: آن الأوان لاغتيال مطلقي الصواريخ



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان اليوم الخميس إن شرطة الاحتلال ستعمل على حماية الجبهة الداخلية في أي حرب مقبلة.

وأضاف أردان "المنظمات الفلسطينية في الجنوب تحاول اختبار صبرنا في هذه الأيام , الشرطة ستعمل في جميع الأوقات وفي الحرب لحماية الجبهة الداخلية وأنا متأكد أن الشرطة ستكون قوة دعم رئيسية لمساندة قواتنا في خطوط المواجهة الأولى في الحرب".

وكان الكاتب الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية يوسي يهوشع قال اليوم الخميس إنه "آن الأوان لتغيير السياسة تجاه قطاع غزة".

وأضاف يهوشع، " آن الأوان لتغيير السياسة تجاه قطاع غزة واغتيال مطلقي الصواريخ وهي خطوة من شأنها أن تساعد على الحفاظ على الهدوء الذي تحتاجه المؤسسة الدفاعية من أجل مواصلة بناء الحاجز تحت الأرض لمنع الأنفاق".

#أردان #غزة #صواريخ #اغتيال

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