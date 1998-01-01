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باب الثلاجة المكان الأسوأ لوضع البيض

الخميس 04 يناير 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
باب الثلاجة المكان الأسوأ لوضع البيض



رام الله /سما/

من منا لا يعمد وحتى دون تفكير إلى وضع البيض في باب الثلاجة، لا سيما وأننا اعتدنا ذلك عبر السنين، ولعل ما زاد من «تصرفنا الآلي» هذا، أن معظم الثلاجات تحتفظ في أبوابها بمكان مخصص لوضع البيض.

إلا أن هذا المكان يبدو الأسوأ على الإطلاق بحسب الخبراء، لا سيما إذا أردنا أن نحتفظ بالبيض لأطول فترة ممكنة.

فقد أكدت خبيرة التغذية Vlatka Lake بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان أن باب الثلاجة هو الأسوأ، لأنه الأعلى حرارة في الثلاجة بفعل فتحه وغلقه مراراً، لذا تنصح بوضع البيض داخل الثلاجة لكي لا يفسد، ويدوم مدة أطول.

وينصح بالتالي بترك البيض في العلبة التي نشتريه فيها، ووضعها على الرف الأوسط داخل الثلاجة.

حتى إن مركز المعلومات البريطاني حول البيض ( The British Egg Information Service) ينصح بتخزين البيض في علبته وفي حرارة مستقرة لا تتغير تحت الـ 20 مئوية، وبعيداً عن الطعام ذي الرائحة، لأن البيض يلتقط الروائح بسرعة.

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