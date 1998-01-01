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اصابة خطيرة لشاب بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في دير نظام

الخميس 04 يناير 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة خطيرة لشاب بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في دير نظام



رام الله / سما /

أصيب، شاب، ظهر اليوم الخميس، بالرصاص الحي في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، عقب تشييع جثمان الشهيد مصعب التميمي.

وأفاد رئيس المجلس القروي أحمد التميمي بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، خلال المواجهات، ما أدى إلى اصابة شاب برصاصة في الرأس، ونقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعترضت جنازة الشهيد التميمي، واعتدت على المشيعين، وأمطرتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

يتبع...

#اصابة #الاحتلال #شاب

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