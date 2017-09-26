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الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني لإصلاح وتطوير قطاع الأراضي

الخميس 04 يناير 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، اجتماع الفريق الوطني لإصلاح وتطوير قطاع الأراضي، والاشراف على عمل سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

وجرى خلال الاجتماع وضع صورة أولية لبدء الفريق بالعمل، عبر خارطة طريق تشمل اصلاح وتطوير قطاع الأراضي بكل جوانبه، إضافة الى الايعاز بتشكيل فريق فني يضم جميع الجهات المختصة بهذا القطاع لتنفيذ جميع المحاور المقترحة.

وشدد الحمد الله على أهمية واولوية قطاع الأراضي لما تشكله من حفاظ على الملكيات العامة والخاصة، مؤكدا على تقديم كافة اشكال الدعم للفرق العاملة في هذا القطاع للوصول الى الهدف المنشود والمرجو من هذا العمل.

 وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2017 بتشكيل الفريق الوطني لإصلاح وتطوير قطاع الأراضي، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزيري المالية والحكم المحلي ورئيسي سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي.

#رامي الحمد الله

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