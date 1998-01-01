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نصر الله :اعشق كرة القدم والقراءة واؤمن بقيمة الفن والموسيقى ويكشف عن راتبه الشهري

الخميس 04 يناير 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله :اعشق كرة القدم والقراءة واؤمن بقيمة الفن والموسيقى ويكشف عن راتبه الشهري



بيروت / وكالات /

كشف الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، عن راتبه الشهري الذي يتقاضاه في الحزب، وقال خلال لقاء أجراه ضمن برنامج “لعبة الأمم” على قناة “الميادين”، إنه يتحصل على راتب شهري يبلغ 1300 دولار أمريكي  لأنه عادة يقصوا علينا 5 دولار دعم للمقاومة و.."، وتابع "الله بدبرها " ، وهو المبلغ الذي يكفيه ويغطي نفقاته .


وتطرق نصر الله للحديث عن الرياضة معلنا عن حبه لكرة القدم ومتابعته لبعض المباريات من وقت لآخر.


وأشار أمين حزب الله إلى إيمانه بقيمة الفن والموسيقى وقدرتهم على التأثير على المتلقين، ولكن في حدود الحلال، وفقا لوصفه.


وأتم نصر الله الحوار كاشفا عن عشقه للقراءة، إلا أنه مبتعد عنها منذ فترة لانشغاله بمراجعة التقارير المتعلقة بأوضاع المنطقة في الفترة الحالية، التي وصفها بالحساسة.

#نصر الله #راتب #الموسيقى

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