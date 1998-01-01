سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

عالم الفن

قال الفنان المصري سعد الصغير، إنه ظل يعمل في شارع الهرم ويحيي حفلات رأس السنة ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن.



وأضاف خلال لقائه في برنامج «صبايا الخير»، مع الإعلامية ريهام سعيد، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «إن أجره من حفلاته الغنائية بكباريهات شارع الهرم حرام، وأنه ظل يعمل 4 سنوات في شارع الهرم ويتقاضى أجره من أموال بيع الخمور للزبائن، ولذا أشعر أن أموالي كلها حرام».



وتابع: «إن الفنان حمادة هلال توقف عن إحياء حفلات رأس السنة والكريسماس ويحيي الأفراح فقط».



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها سعد الصغير أن أمواله حرام بسبب حفلات الكباريهات فسبق وصرح بذلك في أكثر من برنامج.