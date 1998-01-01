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الأسرى للدراسات : البرد يجمد أطراف الأسرى

الخميس 04 يناير 2018 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والانسانية بأهمية متابعة أحوال الأسرى فى السجون بسبب انتشار الأمراض وخاصة الانفلونزا ، واحتياجهم للأغطية والأحذية والملابس الشتوية فى ظل انخفاض درجات الحرارة وبدء المنخفض الجوى والبرد الشديد فى صحراء النقب وسجون الشمال .

وحذر مدي المركز الدكتور رأفت حمدونة  من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية ، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات ، ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي .

#الأسرى للدراسات

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