الأسرى للدراسات : البرد يجمد أطراف الأسرى

غزة / سما /

طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والانسانية بأهمية متابعة أحوال الأسرى فى السجون بسبب انتشار الأمراض وخاصة الانفلونزا ، واحتياجهم للأغطية والأحذية والملابس الشتوية فى ظل انخفاض درجات الحرارة وبدء المنخفض الجوى والبرد الشديد فى صحراء النقب وسجون الشمال .

وحذر مدي المركز الدكتور رأفت حمدونة من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية ، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات ، ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي .