﻿تامر وغادة ورامز يتنافسون على إيرادات موسم الإجازات!

عالم الفن

أيام قليلة وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في مصر، وهو أحد المواسم السينمائية الهامة، نظرا لإقبال طلبة المدارس والجامعات على السينمات في هذا الوقت بعد الانتهاء من امتحاناتهم وقبل بداية الموسم الدراسي الثاني.

ومن المتوقع أن يتنافس في هذا الموسم 11 فيلما، بعضها أفلام مهمة ينتظرها صناع السينما مثل «كارما» للمخرج خالد يوسف، و»طلق صناعي» للمخرج خالد ياب وبعضها يتصدر افيشاتها نجوم ينتظر الجمهور أفلامهم مثل تامرحسني وأكرم حسني في فيلم «البدلة»، ورامز جلال في فيلم «رغدة متوحشة» ومجموعة أخرى من الأفلام التي لا يتوقع لها الكثيرون تحقيق نجاح كبير مثل «خلاويص» و»جدو نحنوح».

نبدأ بفيلم كارما، الذي يعود به المخرج خالد يوسف إلى عالم السينما بعد غياب ستة أعوام، ويشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد وخالد الصاوي، ووفاء عامر، ودلال عبد العزيز، وإيهاب فهمي، ومجدي كامل، وغادة عبد الرازق، وزينة، وماهر سليم، وسارة نخلة، وهو فيلم اجتماعي يرصد تحولات المجتمع والتناقضات الطبقية كعادة أفلام خالد يوسف.

غادة عبد الرازق تشارك أيضا في بطولة فيلم «حرب كرموز» مع عدد كبير من الفنانين، منهم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي وروجينا ومصطفى خاطر ومحمد عز وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق ومحمود حجازي ومايان السيد وأحمد عماد، والفيلم قصة محمد السبكي وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.

«نورت مصر»

الفيلم الثاني الذي يشارك فيه بيومي فؤاد هو فيلم «نورت مصر» الذي يشارك في بطولته هشام إسماعيل ومحمد ثروت وأحمد حلاوة ومريم السكري، وتأليف وليد يوسف وإخراج شادي علي وإنتاج أيمن عبد الباسط. تدور أحداث الفيلم حول شاب يحلم بالزواج لكنه يفشل بسبب عدم وجود شقة، فيقرر الهجرة إلى الكويت والعمل هناك ليعود بعد فترة إلى مصر.

وبعد انتهاء مشاكله مع جهاز الرقابة في مصر، يشارك فيلم «طلق صناعي» في سباق موسم منتصف العام، وكان الفيلم قد شارك في الدورة الأخيرة من مهرجان دبي، إلا أن عرضه في مصر تأجل أكثر من مرة ببسب جهاز الرقابة، الذي أبدى بعض الملاحظات وطالب ببعض التغييرات التي قام بها بالفعل صناع الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يسعيان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، ويكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوبا لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.

الفيلم من تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب وهو أول التجارب الإخراجية لخالد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني وحورية فرغلي وسيد رجب وبيومي فؤاد. كما يستعد رامز جلال للمشاركة في الموسم بفيلمه الجديد «رغدة متوحشة»، وتدور الأحداث في شكل كوميدي ساخر، ويتعرض خلاله رامز جلال إلى العديد من المواقف الكوميدية الساخرة مع زوجته التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

«رغدة متوحشة»

«رغدة متوحشة»، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد كريم تشارك في بطولته انتصار، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، وهو الفيلم الرابع لبيومي فؤاد في هذا الموسم.

ومن المتوقع ان يشارك محمد رمضان بفيلم «الديزل» الذي يفكر في تغيير اسمه إلى «موته ملوكي»، حيث وجد البعض أن هذا الاسم هو الأنسب لأحداثه، والأكثر تشويقا للجمهور.

أما فيلم «البدلة» فهو قصة وبطولة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور، يشارك في بطولته أمينة خليل، ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.

ويخوض كريم محمود عبد العزيز أولي بطولاته السينمائية في فيلم «اطلعولي برة»، ويشاركه التمثيل المطرب محمد نور، وهو من تأليف كل من هشام ماجد وشيكو، ومن إخراج وائل إحسان.

كما انتهى المخرج محمد حمدي من مونتاج فيلم «بيكيا» لمحمد رجب، وهو فيلم إجتماعي يستعرض حياة الناس المهمشين ومعاناتهم مع المجتمع، والفيلم من بطولة محمد رجب الذي يلعب دور بياع روبابيكيا، وتشاركه البطولة أيتن عامر التي تعمل بياعه أيضاً ضمن أحداث الفيلم، كما يضم العمل مجموعة من الفنانين منهم محمد لطفي، أحمد حلاوة، أحمد صيام، مجدي بدر، وشيماء سيف، وميرنا جميل، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكي.

أحمد عيد يدخل منافسة بفيلم ( خلاويص ) , وهو فيلم كوميدي اجتماعي.

أما فيلم «جدو نحنوح « فيشارك في بطولته مدحت تيخة ومصطفى أبو سريع ومحسن منصور وياسر الطوبجي ومريم السكري وإيمـان السـيد وآخرين، وتأليف جوزيف فوزي، وإنـتاج أيـمن يوسـف، وإخـراج سيف يوسـف.