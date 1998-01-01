جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

التحول إلى دولة تحت الإحتلال مرحلة ما بعد التسوية و الرعاية الأمريكية..محمد حجازي

الخميس 04 يناير 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحول إلى دولة تحت الإحتلال مرحلة ما بعد التسوية و الرعاية الأمريكية..محمد حجازي



كان عام 2017 ثقيلا على الفلسطينيين  ,  لم يتم إنجاز المصالحة  و وحدتهم  كجماعة سياسية  و احدة , بالرغم من المحاولات العديدة  ,   خلق هذا واقعا  مريرا عكس  نفسه على كل المجالات , وكان قرار الرئيس ترامب  بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل  و نقل السفارة إليها  , ذروة المأساة الفلسطينية  , فالراعي الأمريكي غدر بالفلسطينيين  , وقدم القدس هدية للإسرائيليين  , في مشهد سيقف عنده الفلسطينيون  طويلا ,  هذا القرار الأمريكي شجع نتياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية  و رئيس حزب الليكود  , على تبني قرارا  بفرض السيادة الإسرائيلية  على  الضفة الغربية  , على أن يصبح القرار ملزما لهيئات وممثلي الليكود في الكنيست وفي الحكومة وفي كل لجنة ومؤسسة ومنبر  , ولم يقف القرار عند ذلك بل منع أي ليكودي في المستقبل  , من الحديث عن حل الدولتين  ,  هذا القرار  تصعيد غير مسبوق  وضرب واضح لحل الدولتين  , ولكل  قرارات الشرعية الدولية  .

بدون أدنى شك أن الفلسطينيون يدخلون عام 2018 الذي سيكون بمثابة مرحلة جديدة  , تختلف عن سابقتها  كثيرا  , عناوين المرحلة  :  أن هناك تغيرا جذريا في رؤية الإدارة الأمريكية  إزاء الصراع العربي الإسرائيلي  ,  من راعي  لعملية سلام إلى تبنى كاملة للرؤية الإسرائيلية    ,  و القائم على ركائز عدة  لا للدولة الفلسطينية  ,  و لا للقدس ,  ولا لعودة اللاجئين  , أي أن الضفة الغربية و القدس الكبرى جزءا من إسرائيل  ,  هذه الرؤية مدعومة بالراي العام الإسرائيل ,  الذي ينزاح بغالبيته  إلى اليمين و اليمين المتطرف ,  إلى جانب أن قرار الرئيس ترامب حول القدس  , مدعوما وبشكل كبير من  قبل المجلسين  النواب و الشيوخ  ,  وبالتالي الرهان على التسوية بشكلها الحالي  "   رعاية أمريكية   "   ضرب من الجنون  .

الحديث عن البحث عن رعاية غير الأمريكية   , إستنادا لموقفها وقراراها من القدس  , يحتاج إلى تدقيق , إن أي راعي لعملية السلام سواءا أوروبا أو الأمم المتحدة تحتاج إلى موافقة إسرائيل  , الأمر الذي يحتاج جهدا و ضغوطا دولية هائلة على إسرائل للقبول بها , و بالطبع  من غير المجدي المراهنة على هذه الضغوط  , إذا  نحن  فعلا إزاء مرحلة جديد ة  , مرحلة مابعد التسوية و الرعاية الأمريكية  , الذهاب لمجلس الأمن و للجمعية العامة للأمم المتحدة  ,  و الإنضمام لكافة الإتفاقيات و المعاهدات و المؤسسات الدولية  ,  شيء هام يجب المحافظة عليه  حتى تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في العالم   .

العالم تحكمه حسابات السياسة و المصالح  , المعارضة الدولية للقرار الأمريكي شيء مهم  أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة  , ولكن مواقف الدول تتغير مع تغير  المصالح   و الحسابات , فعلى سبيل المثال  لو أعدنا طرح  عضوية فلسطين الكاملة  في مجلس الأمن  الدولي  , ليس من المضمون أن تصوت معك كل دول الإتحاد الأوربي  , التي صوتت معك ضد قرار ترامب حول القدس  , بمعنى أكثر وضوحا , العالم يتعاطف مع الفلسطينيين  , ولكن هذا التعاطف و التأييد   , دائما خاضع لحسابات المصالح و السياسة  .

و أمام هذا المشهد و التحديات  , وجب على الفلسطينيين أن ينتقلوا هم أيضا  إلى مرحلة نضالية جديدة , عنوانها  الرئيسي  التصدي لمخططات العدو الإسرائيلي و إفشالها , وفي مقدمة  ذلك القدس العاصمة السياسية للفلسطينيين  , وهذا يتطلب إنهاء الإنقسام ,  و إستعادة و حدة مؤسساتنا  , و الإتفاق على برنامج سياسي واضح ومحدد لطبيعة المرحلة التي نمر فيها  .

 إذا أرادت إسرائيل  و من  خلفها الولايات المتحدة الأمريكية  طمس الدولة الفلسطينية  و إزالتها من قاموسها السياسي  ,  وجب على الفلسطينيين  إحداث عملية واسعة عنوانها التحول إلى دولة تحت الإحتلال  , و نحن كذلك لأن قرارات الشرعية الدولية تحدد ذلك سواء  قرارات مجلس الأمن  , أوالجمعية العامة  تقول ذلك صراحة , و العالم يتعامل مع الفلسطينيين على أساس ذلك , هذا يتطلب القيام بعملية واسعة  ,  في تحول السلطة الفلسطينية  وبكل مؤسساتها  و أملاكها ,  إلى دولة تحت الإحتلال ,  وهذا يحتاج أيضا   أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية   قوية وفاعلة , عبر تطوير كل مؤسساتها  ,  الفلسطينية بمجلسيها الوطني و المركزي  , هذه العملية لها أبعادها السياسية و القانونية  .   أما بشأن ردود الفعل الإسرائيلية , فالحسابات لن تختلف  كثيرا ,  فنحن في  خضم معركة مفتوحة   , على كل قرارات الشرعية الدولية ,  مستغلة بذلك حالة الوضع العربي المتهالك  في حروبه .

نحن في خضم مرحلة جديدة بعدما خسرنا الكثير  , بعدما حدث  ما حث في المطقة العربية  , و بعد الإنقسام  , و الإقتتال كل هذا شجع إسرائيل على المضي في مخططات لتصفية القضة الفلسطينية , بداية  من محاولات  عزل قطاع غزة عن القضية الفلسطينية  ولن تنهيها  في القدس ,    نبدأ بإنهاء الإنقسام   , و إستعادة وحدة مؤسساتنا وتحويل السلطة إلى دولة  تحت الإحتلال حسب قرارات الشرعية الدولية و القدس عاصمتها  .

أخبار ذات صلة

مفوض الاونروا السابق هانسن في رفح 2003

التحول التاريخي في دور "الأونروا" كسلطة ظل موازية للسلطة الفلسطينية ..حسين حجازي

انعطافة جديدة (3) : مأزق التسوية الإقليمية .. حسين حجازي

التطرف الإسلامي في الشرق على صورة الرأسمالية المتوحشة في الغرب في غياب التسوية التاريخية ..بقلم: حسين حجازي

زواج قسري بإكراه بين الفلسطينيين ومشاريع التسوية الأمريكية!!...سماك العبوشي

زواج قسري بإكراه بين الفلسطينيين ومشاريع التسوية الأمريكية!!...سماك العبوشي

سورية بين التسوية الدولية وحافة القيامة! ..محمد صادق الحسيني

سورية بين التسوية الدولية وحافة القيامة! ..محمد صادق الحسيني

دولة تغرد خارج الزمن ....حسين حجازي

الأكثر قراءة اليوم

سحابة سوداء فوق البيت الأبيض وعزل لترامب .. وسيطة روحية تعلن توقعات 2018

مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص

قائد البحرية الإسرائيلية: حزب الله صنع أفضل سفينة حربية في العالم

العثور على مواطنة مشنوقة في رفح جنوب قطاع غزة

الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

نصر الله : إعلان ترامب حول القدس يعني نهاية إسرائيل ونستعد للحرب المقبلة

نصر الله :اعشق كرة القدم والقراءة واؤمن بقيمة الفن والموسيقى ويكشف عن راتبه الشهري

الأخبار الرئيسية

صواريخ -ارشيفية

أردان: المنظمات في غزة تحاول اختبار صبرنا.. يديعوت: آن الأوان لاغتيال مطلقي الصواريخ

ابو مرزوق

ابو مرزوق: لسنا طرفا بالانقسام منذ اتفاق المصالحة و لو فشلت لنا "خيارات"

غزة - ارشيفية

"والا العبري ": غزة تحتضر و الحرب لم تعد أسوأ خيار وهي الاقرب

ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني يستبعد وقف مساعدات واشنطن لأن "انهيار السلطة ليس مصلحة أمريكية واسرائيلية"

العاروري

العاروري: المصالحة لم تنهار ونواجه مشكلة جوهرية مع السلطة وهذا ما قاله عن دحلان

الاتصالات الفلسطينية