جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النقابة تحذّر الحكومة من انهيار منظومة العمل الحكومي بغزة

الخميس 04 يناير 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة تحذّر الحكومة من انهيار منظومة العمل الحكومي بغزة



غزة / سما /

حذرت نقابة الموظفين العموميين في القطاع العام، حكومة الحمد الله أن تكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وحمّلت النقابة  اليوم الخميس، الحكومة المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن كافة الآثار الكارثية الناتجة عن إهمالها لقطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين، وتعرض السلم الاجتماعي للخطر.

 ودعت حكومة لتحمل مسؤولياتها وفق اتفاق المصالحة وصرف رواتب الموظفين في غزة بالتزامن مع صرف رواتب باقي الموظفين.

 وقالت النقابة إنها ستتخذ خطوات احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقا في حال عدم صرف الحكومة استحقاق الرواتب ورفع الخصومات المفروضة على موظفي رام الله؟

وأضافت: "كل الخيارات أمامها مفتوحة للمطالبة بحقوق الموظفين، ولن نعاني لوحدنا، ولا مجال لاختبار صبرنا وصمودنا ومن يراهن على كسر ارادتنا أو التنازل عن حقوقنا فهو واهم".

ووجهت النقابة تحية اجلال وإكبار لكافة الموظفين، وللفصائل والمؤسسات التي تقف ووقفت إلى جانب حقوقهم ومطالبهم العادلة، حيث أوصلت رسالة غاضبة من خلال مسيرة الحاشدة التي خرج فيها الموظفون بالآلاف يوم الثلاثاء الماضي إلى حكومة الحمد الله.

#النقابة #غزة #انهيار

أخبار ذات صلة

صلاح البردويل

البردويل يكشف عن صيغة لإدارة العمل الحكومي بغزة و تتلاءم مع الواقع في القطاع

موظفو غزة

النقابة بغزة: تطمينات بإعلان زيادة براتب الموظفين الشهر الحالي

استشهاد أحد مقاومي القسام في انهيار نفق بغزة

الإدارية بغزة تصدر قرار يقضي بوقف العمل بتشكيل المحكمة الدستورية في رام الله

سهيل الهندي - ارشيف

الاونروا تقرر ايقافه عن العمل ...الهندي ينفي انتخابه في مكتب حماس السياسي بغزة

السفير القطري محمد العمادي

قطر توافق على بناء مقرات الحكومة بغزة بناءً على طلب الرئيس

الأكثر قراءة اليوم

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

سحابة سوداء فوق البيت الأبيض وعزل لترامب .. وسيطة روحية تعلن توقعات 2018

مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص

قائد البحرية الإسرائيلية: حزب الله صنع أفضل سفينة حربية في العالم

تأكيدا لما انفردت به "سما" ..الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط الى غزة

محدث: إطلاق صاروخ رابع من غزة باتجاه الأراضي المحتلة

صورة.. محمود ياسين بملامح الشيخوخة!

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

ابو مرزوق: لسنا طرفا بالانقسام منذ اتفاق المصالحة و لو فشلت لنا "خيارات"

غزة - ارشيفية

"والا العبري ": غزة تحتضر و الحرب لم تعد أسوأ خيار وهي الاقرب

ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني يستبعد وقف مساعدات واشنطن لأن "انهيار السلطة ليس مصلحة أمريكية واسرائيلية"

العاروري

العاروري: المصالحة لم تنهار ونواجه مشكلة جوهرية مع السلطة وهذا ما قاله عن دحلان

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف في رفح جنوب قطاع غزة فجرا والشرطة تحذر من صواريخ لم تنفجر

الاتصالات الفلسطينية