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بريطانية تفاجئ الأطباء وتشفى من سرطان الدم بتناول "الكركم"

الخميس 04 يناير 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانية تفاجئ الأطباء وتشفى من سرطان الدم بتناول "الكركم"



لندن/وكالات/

فاجأت امرأة بريطانية الأطباء، بعد أن أوقفت علاجها الكيماوي ونجحت في علاج نفسها من السرطان بتناول "الكركمين"، إحدى مكونات الكركم.

وعانت دينيكي فيرغسون من سرطان الدم لخمس سنوات، وكانت الخلايا السرطانية قد بدأت بالانتشار رغم خضوعها لـ 3 جولات من العلاج الكيماوي، و4 عمليات لزرع خلايا جذعية، مما دفعها لإيقاف طرق العلاج هذه والبحث عن طرق جديدة.

وقامت فيرغسون، البالغة من العمر 67 عاما، بتناول 8 غرامات من الكركمين يوميا، بعد أن قرأت عن فوائده في علاج السرطان على الإنترنت، وفقا لسكاي نيوز.

وتبلغ تكلفة أقراص الكركمين 50 جنيها إسترلينيا كل 10 أيام، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".

يشار إلى أن دراسات أخرى ركزت على فوائد الكركمين في الوقاية من الزهايمر والسرطان وأمراض القلب والاكتئاب.

وأعرب أطباء فيرغسون عن دهشتهم من النتائج المذهلة التي حققها الكركمين، لافتين إلى أن الكثير من المرضى يتناولونه إلى جانب العلاج الكيماوي والأدوية الأخرى، لكن حالة فيرغسون مختلفة لأنها أوقفت جميع الأدوية الأخرى.

وقال أحد الأطباء الذين شاركوا في علاجها، إن الكركمين قد لا يعمل بنفس الطريقة مع المرضى الآخرين، لافتا إلى أنه لا بد من أن يتم إجراء المزيد من الدراسات والبحوث بشأنه.

#الكركم ، السرطان ، سرطان الثدي الرضاعة ، سرطان الكلى ، سرطان الثدي ، سرطان الدم

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