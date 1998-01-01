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محكمة تلزم طبيبا على دفع التكاليف التي دفعتها والدته لتعليمه

الخميس 04 يناير 2018 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة تلزم طبيبا على دفع التكاليف التي دفعتها والدته لتعليمه



غرائب و عجائب

 حكمت المحكمة العليا في تايوان على طبيب أسنان في الحادية والأربعين من العمر بدفع 22.33 مليون دولار محلي (626 ألف دولار أميركي) لوالدته تعويضا على المال الذي أنفقته لتربيته.

واعتبرت أعلى سلطة قضائية في الجزيرة أنه ينبغي على الرجل الذي يحمل شهرة "تشو" أن يحترم العقد الذي وقعه مع والدته قبل 20 سنة، والذي التزم بموجبه بالتعويض عليها.

وكانت صاحبة الشكوى التي أشير إليها باسم السيدة "لو" قد ربت لوحدها ولديها بعد طلاقها من زوجها سنة 1990. وهي كانت تملك عيادة لطب الأسنان.

وكانت هذه السيدة قد أبرمت عقدا مع ابنيها عند بلوغهما العشرين من العمر ينص على واجب تخصيصهما 60 بالمئة من الأرباح الصافية للعيادة لوالدتهما المسنة.

وتقدمت "لو" بشكوى قبل 8 سنوات بعد رفض ولديها الإيفاء بالتزامهما.

وفي نهاية المطاف قبل ابنها البكر أن يسدد لها قسما من المبلغ، غير أن الابن الأصغر اعتبر أن هذا العقد مخالف للعرف القاضي بتكبد الوالدين تكاليف تربية أولادهما التي لا تقاس بمبالغ مالية.

وأيدت محاكم أدنى درجة رأيه قبل أن تبت المحكمة العليا الثلاثاء لصالح السيدة "لو".

واعتبرت السلطة القضائية العليا أن السيد تشو كان بالغا وقت توقيع العقد، وأن مهنته كطبيب أسنان تخوّله تسديد هذه النفقات.

وغالبا ما تتصدر قضايا إهمال أبناء لأهل كبار في السن يعيشون في ظروف بائسة، الأخبار في الصين، حيث جرى العرف على أن يتكلف الأولاد رعاية الوالدين مع تقدمهما في السن.

ويطالب البعض بقانون يعاقب البالغين الذين لا يهتمون بأهلهم.

#طبيب

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