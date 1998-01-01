وادي يعزز صفوف اتحاد خان يونس في الدوري

غزة / سما /

استقر حسام وادي لاعب اتحاد الشجاعية، على اللعب في صفوف اتحاد خان يونس خلال مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وحاول اتحاد الشجاعية، إعادة قيد لاعبه، إلا ان لوائح الاتحاد منعته، على اعتبار انه لا يجوز عودة لاعب لناديه إلا بعد مرور موسم كروي.

ووقع وادي لاتحاد خان يونس، لكن اللاعب غادر إلى القاهرة، خلال مرحلة الذهاب، ولم يخض أي لقاء مع الفريق.

وأعلن الموقع الخاص بالاتحاد، خبر توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب يقضي باللعب لصفوفه خلال إياب الدوري.

ولم يظهر الاتحاد بالشكل المطلوب في الدور الأول وحل في المركز العاشر.