جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تعديل مباريات "البلاي أوف" للسلة

الخميس 04 يناير 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل مباريات "البلاي أوف" للسلة



غزة / سما /

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة السلة, تعديلا على منافسات مرحلة "البلاي أوف" من الدوري.

وتأهلت أندية خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات رفح، وخدمات دير البلح إلى منافسات "البلاي أوف".

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة "البلاي أوف" الأحد المقبل الساعة الخامسة مساء, حيث يلعب البريج مع دير البلح, والمغازي مع رفح.

 الفريقان المتباريان                        اليوم    التاريخ  الملعب

1- خدمات المغازي - خدمات رفح      الأحد    7-1    أبو يوسف النجار.

2- خدمات البريج - خدمات دير البلح   الاثنين   8-1   أبو يوسف النجار.

3- خدمات رفح - خدمات المغازي      الخميس 11-1  سعد صايل.

4- خدمات دير البلح - خدمات البريج   الجمعة  12-1  سعد صايل.

5- خدمات المغازي - خدمات رفح      الأحد    14-1  أبو يوسف النجار.

6- خدمات البريج - خدمات دير البلح   الاثنين   15-1 أبو يوسف النجار.

#السلة

أخبار ذات صلة

860x484

نتائج مباريات "الاحتراف الجزئي"

خسارة منتخب فلسطين أمام إيران في بطولة غرب آسيا للسلة

"يوحاي كلنغل":أفلت من أيدي المقاومة "بالشجاعية" و قتله حزب الله اليوم في "شبعا"

"الأخبار": "حزب الله" وإيران قررا إحتواء "حماس" وعدم تركها للمجهول

"ضباط مصر" : الفريق "سامي عنان" لديه أدلة تقود "السيسى" للإعدام

أرشيفية

عريقات لـ"سما": "كيري" لم يحمل في جعبته أي جديد والموقف الفلسطيني "ثابت"

الأكثر قراءة اليوم

سحابة سوداء فوق البيت الأبيض وعزل لترامب .. وسيطة روحية تعلن توقعات 2018

مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص

قائد البحرية الإسرائيلية: حزب الله صنع أفضل سفينة حربية في العالم

تأكيدا لما انفردت به "سما" ..الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط الى غزة

العثور على مواطنة مشنوقة في رفح جنوب قطاع غزة

محدث: إطلاق صاروخ رابع من غزة باتجاه الأراضي المحتلة

الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

ابو مرزوق: لسنا طرفا بالانقسام منذ اتفاق المصالحة و لو فشلت لنا "خيارات"

غزة - ارشيفية

"والا العبري ": غزة تحتضر و الحرب لم تعد أسوأ خيار وهي الاقرب

ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني يستبعد وقف مساعدات واشنطن لأن "انهيار السلطة ليس مصلحة أمريكية واسرائيلية"

العاروري

العاروري: المصالحة لم تنهار ونواجه مشكلة جوهرية مع السلطة وهذا ما قاله عن دحلان

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف في رفح جنوب قطاع غزة فجرا والشرطة تحذر من صواريخ لم تنفجر

الاتصالات الفلسطينية