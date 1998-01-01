تعديل مباريات "البلاي أوف" للسلة

غزة / سما /

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة السلة, تعديلا على منافسات مرحلة "البلاي أوف" من الدوري.

وتأهلت أندية خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات رفح، وخدمات دير البلح إلى منافسات "البلاي أوف".

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة "البلاي أوف" الأحد المقبل الساعة الخامسة مساء, حيث يلعب البريج مع دير البلح, والمغازي مع رفح.

الفريقان المتباريان اليوم التاريخ الملعب

1- خدمات المغازي - خدمات رفح الأحد 7-1 أبو يوسف النجار.

2- خدمات البريج - خدمات دير البلح الاثنين 8-1 أبو يوسف النجار.

3- خدمات رفح - خدمات المغازي الخميس 11-1 سعد صايل.

4- خدمات دير البلح - خدمات البريج الجمعة 12-1 سعد صايل.

5- خدمات المغازي - خدمات رفح الأحد 14-1 أبو يوسف النجار.

6- خدمات البريج - خدمات دير البلح الاثنين 15-1 أبو يوسف النجار.