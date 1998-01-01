مبيعات هواتف Honor X تتجاوز 40 مليون جهاز خلال شهرين

وكالات / سما /

حققت هواتف Honor X بما فيها كل الهواتف من 4X إلى 7X، مبيعات قياسية تجاوزت 40 مليون جهاز حول العالم، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق العلامة.

وتضم مجموعة Honor X هواتف فاخرة بأحدث المواصفات وبسعر مناسب للمستخدمين حول العالم، ويقدم هاتف 7X انطلاقة قوية وناجحة حول العالم لأحدث هاتف بلا إطار يمنح المستخدمين قيمة مذهلة، حيث انطلق خلال شهر ديسمبر 2017 بمنطقة الشرق الأوسط، وشهد طلباً كبيراً بفضل مزاياه الفريدة ولكونه الجهاز الوحيد الذي يحمل شاشة كاملة بدون حواف، وبسعر منافس يبلغ 1049 ريالاً سعودياً.

ويتمتع هاتف Honor 7X بشاشة بلا حافة بتناسب 18:9 ما يعزز تجربة المشاهدة وممارسة الألعاب، إضافة إلى مواصفات قوية تمكنه من تقديم أداء مبهر بدون انقطاع، ليكون الرفيق المثالي للمستخدمين أثناء العمل والتواصل واللعب، كما يوفر تجربة غير مسبوقة للمشاهدة على الشاشة الكاملة والسعر المنافس للغاية، ما جعله يحظى بدعم المستهلكين من مختلف أنحاء العالم.

وانطلق الهاتف في الصين في شهر أكتوبر 2017 بينما توفر للمستخدمين في بقية أنحاء العالم في 6 ديسمبر، وحقق مبيعات ضخمة في الصين خلال ما يسمى “يوم العزّاب”، وهو أهم مهرجان سنوي للتسوق في الصين ويوافق 11 نوفمبر، حيث سجلت مبيعات الهاتف بيع 300,000 جهاز خلال أول ساعتين من الاحتفالية عبر موقع Tmall.com – أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الصين يديرها موقع “علي بابا”، ما جعل الهاتف في صدارة الأجهزة الأكثر مبيعاً في فئته السعرية.

ومن حيث نتائج المبيعات حول العالم، فإن Honor 7X تمكن مقارنة بهاتف Honor 6X، من مضاعفة مبيعاته في الأسبوعين الأولين من انطلاقه عالمياً في لندن في 5 ديسمبر، وفي الهند فقد قوبل الجهاز بإقبال مذهل من المستهلكين، وجرى الإعلان عن ثلاث جولات من التخفيضات لمدة قصيرة على كمية محدودة من الجهاز بعد انطلاقه عالمياً، مما أدى إلى بيع كامل الكمية البالغة 20,000 جهاز في الساعة الأولى من كل جولة تخفيضات، في حين سجل في روسيا مبيعات تضاهي ثلاثة أضعاف مبيعات Honor 6X في أول أسبوعين من انطلاقه عالمياً، مما ساهم في تسريع الزخم القوي للعلامة في الدولة.

كما حقق هاتف Honor 7X في الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بسنبة 250% في الطلبات مسبقة الدفع في الفترة بين 5 ديسمبر و 14 ديسمبر، مقارنة بمبيعات هاتف Honor 6X خلال الأيام العشرة الأولى من انطلاقه، يتوفر الهاتف عبر الإنترنت من خلال مواقع Hihonor في السعودية والإمارات، إضافة إلى توفره في متاجر البيع بدول الخليج والعراق والأرد