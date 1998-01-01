جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

محكمة أمريكية تدين مصرفيا تركيا بانتهاك العقوبات ضد إيران

الخميس 04 يناير 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة أمريكية تدين مصرفيا تركيا بانتهاك العقوبات ضد إيران



نيويورك ـ وكالات -

أدين المصرفي التركي، محمد هكان عطا الله في محكمة بمانهاتن، الأربعاء، في خمسة من ستة اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة، في قضية تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وعطا الله موظف رفيع المستوى في مصرف "هالك بنك" في تركيا. ومن المقرر صدور حكم بحق عطا الله في 11 نيسان/أبريل، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وقالت محاميته، كاثي فليمنج إنها ستطعن على الحكم.

وكان الشاهد الرئيسي في المحاكمة، تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، قد أمضى أياما يسرد بالتفصيل وقائع ما يسمى برنامج الذهب مقابل النفط الذي يقول إنه استخدم للتهرب من العقوبات. وحمل ضراب، الذي توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء العام قبل بدء المحاكمة بقليل، كبار المسؤولين الأتراك- بينهم الرئيس رجب طيب إردوغان- المسؤولية عن المخطط المزعوم.

#تركيا #ايران #امريكا #محمد هكان عطا الله

أخبار ذات صلة

﻿وزير النفط الكويتي: رفع العقوبات عن إيران لن يؤثر علينا

رفع العقوبات عن إيران سيفتح الباب امام الشركات العالمية لتوسيع اسواقها

أمريكا تتوقع تراجع أسعار النفط 15 دولار في حالة رفع العقوبات عن إيران

انهيار في بورصات الخليج نتيجة أسعار النفط ورفع العقوبات عن إيران

عزام الشوا - ارشيف

الشوا يترأس وفداً من مصرفيا في جولة بقطاع غزة

انكماش اقتصاد روسيا تحت وطأة العقوبات وهبوط النفط

الأكثر قراءة اليوم

سحابة سوداء فوق البيت الأبيض وعزل لترامب .. وسيطة روحية تعلن توقعات 2018

مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص

قائد البحرية الإسرائيلية: حزب الله صنع أفضل سفينة حربية في العالم

تأكيدا لما انفردت به "سما" ..الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط الى غزة

العثور على مواطنة مشنوقة في رفح جنوب قطاع غزة

محدث: إطلاق صاروخ رابع من غزة باتجاه الأراضي المحتلة

الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

ابو مرزوق: لسنا طرفا بالانقسام منذ اتفاق المصالحة و لو فشلت لنا "خيارات"

غزة - ارشيفية

"والا العبري ": غزة تحتضر و الحرب لم تعد أسوأ خيار وهي الاقرب

ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني يستبعد وقف مساعدات واشنطن لأن "انهيار السلطة ليس مصلحة أمريكية واسرائيلية"

العاروري

العاروري: المصالحة لم تنهار ونواجه مشكلة جوهرية مع السلطة وهذا ما قاله عن دحلان

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف في رفح جنوب قطاع غزة فجرا والشرطة تحذر من صواريخ لم تنفجر

الاتصالات الفلسطينية