محكمة أمريكية تدين مصرفيا تركيا بانتهاك العقوبات ضد إيران

نيويورك ـ وكالات -

أدين المصرفي التركي، محمد هكان عطا الله في محكمة بمانهاتن، الأربعاء، في خمسة من ستة اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة، في قضية تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وعطا الله موظف رفيع المستوى في مصرف "هالك بنك" في تركيا. ومن المقرر صدور حكم بحق عطا الله في 11 نيسان/أبريل، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وقالت محاميته، كاثي فليمنج إنها ستطعن على الحكم.

وكان الشاهد الرئيسي في المحاكمة، تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، قد أمضى أياما يسرد بالتفصيل وقائع ما يسمى برنامج الذهب مقابل النفط الذي يقول إنه استخدم للتهرب من العقوبات. وحمل ضراب، الذي توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء العام قبل بدء المحاكمة بقليل، كبار المسؤولين الأتراك- بينهم الرئيس رجب طيب إردوغان- المسؤولية عن المخطط المزعوم.