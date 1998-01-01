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"بتروبراس" البرازيلية تدفع 95ر2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية في أمريكا

الخميس 04 يناير 2018 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بتروبراس" البرازيلية تدفع 95ر2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية في أمريكا



ريو دي جانيرو /وكالات/

أعلنت شركة النفط البرازيلية العملاقة "بتروبراس" مساء أمس الأربعاء التوصل إلى اتفاق مبدئي لدفع 95ر2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة. كان مستثمرون قد اتهموا الشركة التابعة للدولة بمعرفتها بممارسات الفساد التي ظهرت في إطار التحقيق المعروف باسم "غسل السيارة" والذي تناول اتهام مسؤولي الشركة بالحصول على رشاوى مقابل منح متعاقدين عقود عامة مع الشركة.

وفي بيانها قالت "بتروبراس" إن التسوية ليست اعترافا بالجرم، مصرة على أنها "تعكس حالتها كضحية للممارسات التي كشفتها عملية غسل السيارة". وأضافت أنها استردت 475ر1 مليار ريال (455 مليون دولار) فقط في أعقاب الفضيحة، من خلال ملاحقة المسؤولين والمتعاقدين السابقين في المحاكم بتهمة السرقة لاسترداد أموالها المسروقة. وأشارت الشركة إلى ضرورة موافقة إحدى محاكم نيويورك على التسوية قبل دخولها حيز التطبيق مشيرة إلى أن هذه التسوية هي الأفضل لمصلحتها لتجنب مخاطر الاستمرار في القضية.

#"بتروبراس" #امريكا #البرازيل

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