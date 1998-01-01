جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الصين تقترب من الهبوط في الجانب البعيد للقمر

الخميس 04 يناير 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تقترب من الهبوط في الجانب البعيد للقمر



وكالات / سما /

تتطلع الصين منذ عقد من الزمن للهبوط في الجانب البعيد للقمر، وتسعى هذا العام لاتخاذ خطوتين رئيسيتين تقربانها من تحقيق هدفها، وذلك بإطلاق قمرين صناعيين إلى مدار القمر فوق ذلك الجانب.

ويأتي إطلاق القمرين ضمن مشروع الصين "تشانغ 4" الذي ستكون ذروته مركبة هبوط في الجانب البعيد للقمر، ولكن قبل ذلك تحتاج الصين إلى أقمار اتصالات فوق ذلك الجانب وإرسال إشارات إلى الأرض، وهو الأمر الذي قد يتم بحلول يونيو/حزيران المقبل.

ومن المعروف أن دوران القمر حول محوره يتزامن مع دورانه حول الأرض مما يجعله يبدو كأنه ثابت بالنسبة لسكان الأرض، فلا يمكنهم إلا مشاهدة جانب واحد منه فقط بينما يظل الجانب الآخر مجهولا. ولم يتمكن الناس من مشاهدة ذلك الجانب إلا عام 1959 عندما أرسل مسبار روسي أول صور له إلى الأرض.

ولم تهبط أي دولة مطلقا في ذلك الجانب البعيد للقمر لأن الهبوط فيه أصعب من الهبوط في الجانب المواجه لنا نظرا لوعورة تضاريسه الكبيرة، ولهذا يتوجب على مركبة الهبوط أن تكون أكثر تطورا كي تهبط وتتحرك بسلام في ذلك الجانب.

ولا تعد تضاريس ذلك الجانب هي المشكلة الوحيدة، فالاتصالات مشكلة مهمة أيضا، فبعثات القمر الأخرى كانت تتواصل بسهولة مع محطات الأرض، لكن بالنسبة لروبوت في الجانب البعيد فإن القمر سيكون عقبة أمام إرسال واستقبال الإشارات من الأرض، وهذا يعني أن مركبة الهبوط ستحتاج أن ترتد اتصالاتها من الساتل التابع للمناورة حول القمر.

والقمر الصناعي الذي ستطلقه الصين هذا العام سيتموضع في ما يسميها العلماء نقطة "لاغرانج" الثانية للأرض والقمر، أو "EML-2"، وتقع على ارتفاع 59545 كلم فوق الجانب البعيد للقمر.

وتتواجد نقاط لاغرانج حيث تخلق قوى الجاذبية لجسمين منفصلين نوعا من التوازن، وتسمى أحيانا "أماكن الوقوف" لأنها أماكن مستقرة لوضع مركبة فضائية مدارية.

وكانت الصين خططت بالأصل لإطلاق مهمة مختلفة تسمى "تشانغ 5" قبل مهمة "تشانغ 4". وكان هدف تلك المركبة الفضائية -التي تأجل إطلاقها- ليس الهبوط على الجانب البعيد للقمر فحسب، وإنما جلب عينات منه إلى الأرض. ولكن تلك المهمة تعتمد على الصاروخ الكبير "لونغ مارش 5" الذي فشل في اختبار إطلاق رئيسي عام 2017. ومن المرجح أن تجري الصين اختبارا ناجحا أو اثنين لهذا الصاروخ قبل أن تخاطر بوضع قمر صناعي عليه.

#الصين #القمر

أخبار ذات صلة

860x484

الصين تقترب من الاستغناء عن أمريكا بقمرين جديدين

خسوف كلي للقمر الليله

سماء فلسطين تشهد خسوفا للقمر مساء اليوم

أبل تقترب من إطلاق خدمتها التلفزيونية المنتظرة

1-912324

5 فرق تتنافس من أجل "الهبوط على القمر"

"إي.بي.إم" تقترب من تطوير رقاقة إلكترونية بذكاء العقل البشري

الأكثر قراءة اليوم

سحابة سوداء فوق البيت الأبيض وعزل لترامب .. وسيطة روحية تعلن توقعات 2018

مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص

العثور على مواطنة مشنوقة في رفح جنوب قطاع غزة

العاروري: المصالحة لم تنهار ونواجه مشكلة جوهرية مع السلطة وهذا ما قاله عن دحلان

نصر الله :اعشق كرة القدم والقراءة واؤمن بقيمة الفن والموسيقى ويكشف عن راتبه الشهري

نصر الله : إعلان ترامب حول القدس يعني نهاية إسرائيل ونستعد للحرب المقبلة

باراك يدعو ضباط الجيش والشاباك الى العصيان وعدم تنفيذ اوامر غير قانونية

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يعرض صفقة على حماس لتنمية غزة واعادة اعمارها وبناء مطار وعلاقات تعاون

قصف -ارشيفية

بطاقة صفراء للجهاد.. تل ابيب: جيش الاحتلال هاجم نفقًا في قطاع غزة الليلة الماضية

صواريخ -ارشيفية

أردان: المنظمات في غزة تحاول اختبار صبرنا.. يديعوت: آن الأوان لاغتيال مطلقي الصواريخ

ابو مرزوق

ابو مرزوق: لسنا طرفا بالانقسام منذ اتفاق المصالحة و لو فشلت لنا "خيارات"

غزة - ارشيفية

"والا العبري ": غزة تحتضر و الحرب لم تعد أسوأ خيار وهي الاقرب

الاتصالات الفلسطينية