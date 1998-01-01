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الماركا.. كوتينيو قريب جداً من برشلونة

الخميس 04 يناير 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الماركا.. كوتينيو قريب جداً من برشلونة



وكالات / سما /

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية على صحة الأنباء التي تتحدث عن اقتراب فيليب كوتينيو نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي من برشلونة الإسباني حيث سينتقل إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

ماركا أشارت في تقاريرها إلى أن التغيير الحاصل في الصفقة يتمثل في موافقة ليفربول على الدخول في مفاوضات مباشرة مع برشلونة حول الصفقة، عكس ما حصل في الصيف الماضي.

ويقود الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والسكيرتير التقني روبيرتو فرنانديز مفاوضات التعاقد مع كوتينيو بنفسيهما، حيث يعرضون على ليفربول 120 مليون يورو نظير فسخ العقد بالإضافة إلى المتغيرات والعلاوات على الصفقة.

ووضحت ماركا بأن ليفربول يرفض التخلي عن كوتينيو مقابل مبلغ يقل عن 150 مليون يورو بغض النظر عن قيمة المتغيرات والعلاوات في الصفقة.

ورغم الفجوة بين عرض برشلونة ومطالب ليفربول مالياً، إلا أن ماركا كشفت عن التوقعات التي تتحدث عن إتمام انتقال كوتينيو إلى كامب نو خلال الأسبوع المقبل.

#برشلونة #كوتينيو

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