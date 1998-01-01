يديعوت : "إنها ليست زخات .. إنها التصعيد المتعمد"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ان محاولات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية - من وزير الجيش إلى رئيس الأركان إلى نظام الاعلام العسكري - لتقليل الخطوات نحو التصعيد على الحدود بين "إسرائيل" وغزة تقدم صورة جزئية جدا عما يحدث، على أقل تقدير.

وبحسب أليكس فيشمان المعلق في صحيفة يديعوت فإن "الأمر لا يتعلق فقط بعدد الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقت على "إسرائيل" في الأسابيع الأخيرة، إنما بخطوات أكثر واقعية وعمق لما يمر بحماس و يرفع درجة الحرارة على الحدود، التي هي البداية فقط".

وزعم فيشمان أن حماس اتخذت قرارا استراتيجيا بتنفيذ خطوة أحادية الجانب للتخلي عن تسيير شؤون قطاع غزة. "رؤساؤها لا يخفون ذلك. في 18 ديسمبر / كانون الأول، أعلن يحيي السنوار، رئيس المكتب السياسي أن حركته لن تعود للسيطرة على قطاع غزة أو إدارته.

وأكد أن هذا قرار استراتيجي، ولن نكرره. في الواقع، عندما توجه المصريون إلى حماس للحد من إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، ردت المنظمة، وفقا لتقارير صحفية عربية، بأنها لم تعد مسؤولة عن قطاع غزة، وأن السلطات نقلت إلى حكومة التوافق الوطني".

وأضاف في مقاله الذي جاء بعنوان "التصعيد المتعمد"، أن "هذه الطريقة وضعت حماس "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية ومصر أمام حقيقة : أنا لست مسؤولا عن إطلاق النار من قبل المنظمات التي لا تخضع لجناحي العسكري. يجب أن نكون ساذجين كي نؤمن أن حماس تنازلت عن السيطرة على مستوى النيران، ولكن الحقيقة أنها بالفعل قبل شهر قرر الجناح العسكري له أن القوة المعروفة "الضبط الميداني" المسؤول عن "إحباط" إطلاق الصواريخ من قطاع غزة من قبل المنظمات "المارقة" والتي تعتبر فصائل المعارضة السلفية، وما إلى ذلك , لا تعمل كثيراً. على حد قوله.

ووفق فيشمان "في الأسابيع الأخيرة، تحاول إسرائيل أن تقول لنا كم تحاول حماس، وعشرات الاعتقالات في صفوف الفصائل السلفية، والتعذيب في السجون، وأكثر من ذلك. وتهدف هذه القصص إلى تبرير ردود إسرائيل "المتناسبة" التي فشلت في إقناع حماس بتحمل المسؤولية مرة أخرى - وبالفعل يستمر إطلاق النار. القيادة الإسرائيلية السياسية، أسيرة البلاغة الأمنية الحماسية لنفسها، غير قادرة على القول للجمهور: نحن نقبل موقف الرجال الذين يرتدون الزي العسكري بأن الحرب غير مناسبة لنا الآن".

في البداية، كان إطلاق النار موجه إلى "إسرائيل" لخدمة المفاوضات من أجل المصالحة الفلسطينية الداخلية والضغط على السلطة الفلسطينية لتدفق الأموال. كما يقول فيشمان ويتابع "ولكن منذ إعلان ترامب عن القدس كعاصمة لإسرائيل، أصبح هذا التنقيط رافعة سياسية أخرى وأصبحت سياسة حماس تهدف إلى رفع مستوى التصعيد على طول الحدود مع إسرائيل".

"وفي حين أن حماس لا تطلق الصواريخ، فإنها تخلق جوا من المقاومة عن طريق المظاهرات على طول الحدود الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه تشن حملة دعائية وحركات عدوانية لتجديد الانتفاضة في الضفة الغربية وغزة. كل هذا، بالإضافة إلى الخطوة التي انطلقت الأسبوع الماضي وكانت موجهة للوعي الإسرائيلي "مع طنة و رنة", وخلقت اتصالا غير مسبوق بين الجناح العسكري لحركة حماس والحرس الثوري الإيراني". بحسب يديعوت.

وأشار المعلق العسكري بالصحيفة، إلى أن "إسرائيل" توصلت إلى أن حماس لا تحتاج إلى حزب الله للوصول إلى رؤساء الحرس الثوري. التحية التي بعث بها قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية، التي ذكرها السنوار علنا، كانت تأكيدا عاما للحلف الجديد، الذي يثير قلق "إسرائيل". ويمكن للحرس الثوري أن يعطي الجناح العسكري لحركة حماس من المال والمعرفة والمعدات العسكرية. ويمكنهم فتح جبهات جديدة لهم للعمل ضد "إسرائيل"، في جنوب لبنان، أو في سوريا.

في الوقت الراهن، العلاقة الفعلية لا تزال في مهدها، على مستوى البرامج والحديث والخبراء والمال. تحوّل السنوار إلى الإيرانيين دون أي خيار آخر. في الوقت التي فيه خطة المصالحة - التي وضع عليها آماله كلها - في حالة انهيار، فإنه هو وحماس مسؤولان عن دفع ثمنها. وفق فيشمان.

وذكر أنه في الوقت نفسه، تواصل غزة التدهور؛ وتنفد الأموال السائلة من المصارف؛ فالأونروا، ثاني أكبر صاحب عمل بعد السلطة الفلسطينية، تعاني من ضائقة مالية تتطلب الاستغناء عن موظفين وخفض المساعدات.

ويرى فيشمان أنه من المفترض أن تختار "إسرائيل" بين الخيار الأسوأ أو الحديث: بين توجه حماس لإيران ومساعداتها وبين المساعدة في عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية، التي ستضخ الأموال إلى غزة، لكنها قد تحول حماس إلى حزب الله، في حين يرى أن "إسرائيل" لا تريد أن تختار.

وفي نهاية الأسبوع، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن خطة نائب وزير الخارجية مايكل أورين لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، التي أعدها رئيس الوزراء وتم نسفها. لا أحد هنا يريد أن يقرر أي شيء. الكل بانتظار معجزة. ربما ستكون هناك ثورة في إيران.