رام الله - سما -

ركزت الصحف ( القدس، الأيام، الحياة الجديدة) الصادرة اليوم الخميس، على مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام منفذي العمليات، وهو الأمر الذي رفض محلياً ودولياً.

كما وركزت على خبر استشهاد فتى برصاص الاحتلال في قرية دير نظام شمال غرب رام الله .

وفيما يأتي أبرز العناوين:

القدس:

- شهيد في دير نظام والجيش يحاصر القرية.

- الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع "قانون إعدام منفذي العمليات".

- الرئاسة والمنظمة ترفضان التهديدات الأميركية بقطع المساعدات على السلطة و"الأونروا".

- العاروري: وصلنا إلى مرحلة توقفت فيها المحادثات حول المصالحة ولن نتراجع للوراء.

- ترمب: بانون فقد عقله وليس وظيفته فحسب.

- الافراج عن الناشطة في المقاومة الشعبية منال التميمي.

- الخارجية الأميركية: القدس إحدى قضايا الحل النهائي.

- مجلس الوزراء يقرر إعادة 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للقطاع.

الأيام:

- فلسطين ترفض تهديدات ترمب بقطع المساعدات: القدس ليست للبيع ولن نخضع للابتزاز الأميركي.

- استشهاد فتى من دير نظام برصاص الاحتلال.

- اعتقال 21 مواطنًا في حملة دهم واقتحام نفذتها قوات الاحتلال في عدة محافظات.

- السلطة توافق على اعادة 50 ميغاواط الى خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

- الأزهر: الريس عباس يشارك في المؤتمر العالمي لـ "نصرة القدس".

- المنظمة تدعو لاجتماع طارئ للجنة الاستشارية لوكالة الغوث.

- مسؤول أميركي: سنكشف خطة السلامة عندما تكون جاهزة وفي الوقت المناسب.

- الكنيست يوافق في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يجيز إعدام فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات.

- مقتل طفل بطلق ناري في شجار عائلي وقع بدير البلح.

الحياة الجديدة:

- القدس ليست للبيع.

- استشهاد الفتى مصعب التميمي في دير نظام.

- الرئيس يؤكد دعمه لقطاع العدالة والجهاز القضائي واستقلاله.

- بناء على تعليمات الرئيس: الحكومة تقرر تسديد الفاتورة لتزويد قطاع غزة بالكهرباء.

- انفلات بالقوانين .. الكنيست يوافق في قراءة تمهيدية على مشروع "قانون الإعدام".

- النرويج: سياستنا التمويلية للمؤسسات الفلسطينية لم تتغير.

- أبو عمرو: اللجنة الإدارية تقدم قاعدة بيانات محدثة لموظفي غزة الأحد المقبل.

- السفير انسطاس يطالب بإعادة النظر في مكان مقر الأمم المتحدة.

- الهند تلغي صفقة شراء صواريخ "سبايك" الإسرائيلية.