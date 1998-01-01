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قوات الاحتلال توقف تعبيد طريق في بلدة كفر ثلث

الخميس 04 يناير 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

منعت قوات الاحتلال اليوم الخميس، طواقم بلدية كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، من تكملة أعمال تعبيد وصب جزء من طريق العيون التي تربط البلدة مع عرب الخولي.

وقال الناطق باسم البلدية زكي عمر ، إن البلدية شرعت يوم أمس بأعمال صيانة الشارع، وصب أكتاف اسمنت له بعد ان حصلت على التنسيق اللازم من الشؤون المدنية لوقوع  الشارع المذكور في المنطقة (ج)، إلا أنهم تفاجؤوا هذا اليوم بقوات الاحتلال التي حضرت للمنطقة ومنعت طواقم البلدية من العمل، تلبية لرغبة المستوطنين الذين قاموا بسرقة مواد العمل والتجمهر  في المكان.

#الاحتلال #تعبيد

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