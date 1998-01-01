نادي الأسير: الاحتلال يشرّع قوانين للحطّ بكرامة الفلسطينيين

رام الله / سما /

أكَد نادي الأسير الفلسطيني أن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين بالقراءة التّمهيدية؛ هي جريمة جديدة ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بتشريع قوانين للحطّ بالكرامة والحرّية الإنسانية المتعلّقة بالفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير، اليوم الخميس، تعقيباً على مصادقة "الكنيست" على هذا المشروع "الإجرامي، والذي كان قد تقدّم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ويجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيّين وحدهم، دون أن يمسّ بأي شكل من الأشكال بالسّجناء الإسرائيليين".

وفي هذا السّياق، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إنه: "في الوقت الذي تتّجه فيه غالبية دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام بحقّ السّجناء الجنائيين، فإن دولة الاحتلال تلجأ إلى ابتكار أساليب فاشية جديدة لفرض أقسى العقوبات على أسرى الحرب الفلسطينيّين."

وكان فارس قد دعا الحركة الوطنية بكافّة تشكيلاتها وعلى رأسها الّلجنة التنفيذية لمنظمة التّحرير وقادة الفصائل، إلى اتّخاذ قرار بالعصيان المدني الشّامل لمواجهة سياسات الاحتلال والتّصدي لمخطّطاته، لافتاً إلى أن أولى خطوات المواجهة يجب أن تكون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية.