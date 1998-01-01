10 اصابات بينها 2 خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في الدهيشة

رام الله / سما /

أصيب، اليوم الخميس، 10 شبان بالرصاص الحي والمعدني، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال ترافقها وحدات مستعربة اقتحمت المخيم فجرا، اندلع على اثره مواجهات، ما أدى إلى إصابة شبان بالرصاص.

وأكدت وزارة الصحة، أن سبعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، منها إصابتان خطيرتان، إحداها في الظهر، واستقرت قرب العمود الفقري، والأخرى في الفخد، أحدثت له قطع في الشرايين، ونزيف حاد دخل لغرفة العمليات، و 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب معالي عيسى معالي ( 34 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

يتبع ....