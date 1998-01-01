جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: العمل بجدول الـ 8 ساعات ابتداءً من الخميس

الأربعاء 03 يناير 2018 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: العمل بجدول الـ 8 ساعات ابتداءً من الخميس



غزة/سما/

أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، المهندس ظافر ملحم، أن سكان القطاع سيشهدون تحسناً ملحوظاً في جدول الكهرباء ابتداءً من الخميس.

وأوضح ملحم في تصريح صحفي، أن إعادة الـ 50 ميغاوات ستُمكن شركة توزيع الكهرباء من العمل بجدول 8 ساعات وصل و8 فصل، مشيراً إلى أن القرار الحكومي بإعادة 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للقطاع هو أولى الخطوات التطويرية، لإنعاش واقع الطاقة في قطاع غزة.

وأشار ملحم إلى أن سلطة الطاقة ستتواصل مع الجانب المصري لوضع الخطط اللازمة، لتحسين خطوط الكهرباء المصرية المترهلة، الأمر الذي سيحسن من واقع الكهرباء في غزة.

في السياق، قال إن شركة الكهرباء ستسعى إلى تحسين الجباية في قطاع غزة؛ حتى تتمكن سلطة الطاقة من تطوير وتنمية قطاع الطاقة في غزة، قائلاً "بدون جبابة لن يكون هناك تطور وتنمية وحل لأزمة الكهرباء، وموضوع الجباية متعلق بحقوق وواجبات، فمن حق المواطن أن يحصل على كهرباء بأسعار متوازنة، ومن واجبه أن يدفع الفاتورة الشهرية".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد "إزالة التعديات على شبكة الكهرباء".

#كهرباء #غزة #50 ميجاوات #سكان #سلطة الطاقة

أخبار ذات صلة

شركة الكهرباء : العمل بجدول 5 ساعات وصل

محطة الكهرباء

توقف محطة الكهرباء عن العمل وعودة جدول الـ6 ساعات الذي سيشهد ايضا إرباكًا

كهرباء غزة -ارشيفية

غزة: ساعات وصل الكهرباء ستصل لـ8 ساعات وصل حتى نهاية 2017 و 24 ساعة بحلول 2020

الحكومة - غزة

الحكومة: اجتماعات بشكل دوري بين غزة والضفة ابتداءً من الأسبوع القادم

الافراج عن ابو عيطة بعد ساعات من احتجازه لدى الأمن في غزة

كهرباء غزة -ارشيفية

جدول كهرباء غزة: 24 ساعة فصل مقابل 3- 4 ساعات وصل

الأكثر قراءة اليوم

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

شاهد: المجاهدين تنشر فيديو لعملية رصد قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال

مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص

سحابة سوداء فوق البيت الأبيض وعزل لترامب .. وسيطة روحية تعلن توقعات 2018

ليفني تعترف بفشل خيار القوة ضد غزة وتدعو لاستراتيجية جديدة

صورة.. محمود ياسين بملامح الشيخوخة!

مصرع طفل اثر اصابته بالرصاص خلال شجار عائلي في دير البلح

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يزعم : الجهاد هو من اطلق الصواريخ والرد سيتعدى قصف مواقع عسكرية في غزة

نصر الله - ارشيف

نصر الله : إعلان ترامب حول القدس يعني نهاية إسرائيل ونستعد للحرب المقبلة

الجهاد الاسلامي - ارشيف

الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

كهرباء غزة -ارشيفية

تأكيدا لما انفردت به "سما" ..الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط الى غزة

صاروخ من غزة

محدث: إطلاق صاروخ رابع من غزة باتجاه الأراضي المحتلة

الاتصالات الفلسطينية