غزة: العمل بجدول الـ 8 ساعات ابتداءً من الخميس

غزة/سما/

أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، المهندس ظافر ملحم، أن سكان القطاع سيشهدون تحسناً ملحوظاً في جدول الكهرباء ابتداءً من الخميس.

وأوضح ملحم في تصريح صحفي، أن إعادة الـ 50 ميغاوات ستُمكن شركة توزيع الكهرباء من العمل بجدول 8 ساعات وصل و8 فصل، مشيراً إلى أن القرار الحكومي بإعادة 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للقطاع هو أولى الخطوات التطويرية، لإنعاش واقع الطاقة في قطاع غزة.

وأشار ملحم إلى أن سلطة الطاقة ستتواصل مع الجانب المصري لوضع الخطط اللازمة، لتحسين خطوط الكهرباء المصرية المترهلة، الأمر الذي سيحسن من واقع الكهرباء في غزة.

في السياق، قال إن شركة الكهرباء ستسعى إلى تحسين الجباية في قطاع غزة؛ حتى تتمكن سلطة الطاقة من تطوير وتنمية قطاع الطاقة في غزة، قائلاً "بدون جبابة لن يكون هناك تطور وتنمية وحل لأزمة الكهرباء، وموضوع الجباية متعلق بحقوق وواجبات، فمن حق المواطن أن يحصل على كهرباء بأسعار متوازنة، ومن واجبه أن يدفع الفاتورة الشهرية".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد "إزالة التعديات على شبكة الكهرباء".