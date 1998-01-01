الاحتلال الاسرائيلي يزعم : الجهاد هو من اطلق الصواريخ والرد سيتعدى قصف مواقع عسكرية في غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة العاشرة العبرية, أنه وبعد سقوط أربعة صواريخ في منطقة مجمع أشكول شرقي محافظة خانيونس، فان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي تقف خلف إطلاقها.

ووفقا للقناة العاشرة فمن المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي, بصورة ربما تكون أكثر من غارات جوية تستهدف المواقع العسكرية السابقة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

من جانبها قالت القناة "14" العبرية, أنه من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي بقوة هذه الليلة على إطلاق القذائف, ليس فقط ضد أهداف حماس بل يمكن أن يوسع الجيش نطاق أهدافه.

وقال ضابط كبير في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي, أن الجيش لا يريد تصعيداً مع قطاع غزة، ولم يعطِ تعليمات خاصة لسكان مستوطنات غزة للبقاء قرب الغرف المحصنة.