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مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص

الأربعاء 03 يناير 2018 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. علي عبدالله صالح لم يقتل بالرصاص



وكالات

كشف توفيق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، عن معلومات جديدة، حول حادثة مقتله على يد جماعة "أنصار الله" مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
حيث ذكر توفيق صالح، على حسابه عر "فيسبوك"، أن صالح لم يقتل بالرصاص الذي ظهر على جسده وإنما قتل بشظايا مدفعية سقطت على رأسه خلال المعركة، موضحاً أن الشظايا أصابت عدة مرات سقف المبنى الذي كان يقاتل منه صالح والتي على إثرها نقل ابنه مدين إلى المستشفى في حالة غيبوبة، وذلك وفقا لموقع "يمن 24".

وقال: "الرئيس السابق لم يقتل بالرصاص واستشهد بشظايا المدفعية في رأسه التي اصابت عدة مرات سقف المبنى الذي كان يقاتل منه والتي على إثرها نقل ابنه مدين مجروح في حالة غيبوبة".

وأضاف، في تصريح آخر: "الزعيم رحمة الله عليه عندما دعى لانتفاضه لاستعادة الجمهوريه لم يقل المؤتمر الشعبي العام وإنما دعى الشعب ان يهب عن بكره ابيه من المهره حتى صعده فعلى كل القوى السياسيه أن تتماها في إطار الوطن وأن ترمي بخلافاتها جانباً والتركيز على هدف واحد استعادة الجمهوريه والثوابت الوطنية".

#اليمن #علي عبدالله #الحوثيون
علي عبدالله صالح

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