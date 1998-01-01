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مقتل نقيب في الشرطة المصرية في انفجار في سيناء

الأربعاء 03 يناير 2018 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل نقيب في الشرطة المصرية في انفجار في سيناء



القاهرة - وكالات

قُتل نقيب في الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، في انفجار وقع في شمال سيناء.

وبحسب المصادر الأمنية فإن الانفجار نجم عن تفجيرعبوة ناسفة تزن 50 كيلو جرامًا في شمال سيناء، وقد قتل النقيب "محمود عبد العظيم أبو طالب" أثناء تفحصه للعبوة في منطقة أبو الحصين في بئر العبد.

هذا وأجرت قوات الأمن تمشيطًا واسعًا للمنطقة؛ تحسبًا لوجود عبوات أخرى، وفرضت كردونًا أمنيًا حول الحادث.

وكانت المحافظة قد شهدت هجومًا مسلحًا داميًا، وقع داخل مسجد الروضة في منطقة بئر العبد، أسفر عن مقتل 305، بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين بجروح، على يد مسلحين.

#مقتل نقيب #الشرطة المصرية #سيناء #انفجار

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