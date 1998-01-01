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الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

الأربعاء 03 يناير 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة



غزة / سما/

اعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أن هناك نوايا صهيونية مبيته لتصعيد العدوان ضد قطاع غزة، وان التهديدات التي تضج بها وسائل الإعلام ضد حركة الجهاد الإسلامي هي محاولة لخلق مبررات لهذا العدوان المبيت".

وقالت الحركة في بيان وصل "سما " نسخة عنه" إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لا تختبئ خلف عناوين هنا وهناك، فنحن حركة مقاومة ومن واجبنا أن ندافع عن أرضنا وشعبنا، ولدينا الجرأة والمسؤولية، وفق ما تقتضيه المصلحة وظروف المقاومة، أن نعلن عما تنفذه سرايا القدس من مهام وعمليات مقاومة في إطار التصدي للاحتلال ومشاريعه.

وحملت "الحركة العدو الصهيوني مسؤولية أي عدوان يقع ضد أرضنا وشعبنا، مؤكدة انها لن تتوانى في الدفاع عن أرضنا وشعبنا، وأي تصعيد عدواني صهيوني سيجابه برد من قبل المقاومة الفلسطينية".

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هددت، اليوم الأربعاء، باغتيال قيادة حركة الجهاد الإسلامي في الداخل والخارج واستهداف بنيتها التحتية، بعد زعمها أن التحقيقات التي قامت بها قوات الاحتلال اظهرت أن من أطلق الصواريخ في الأيام الأخيرة صوب المستوطنات المحاذية للقطاع هي حركة الجهاد الإسلامي، على حد زعمها.

#الجهاد الاسلامي #اسرائيل #العدوان #اغتيال

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