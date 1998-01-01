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الجبهة الشعبية: حقوقنا غير خاضعة للمساومة

الأربعاء 03 يناير 2018 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإبتزاز الذي تمارسه الإدارةالأمريكية بالتهديد في قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وعن الأونروا ، وترى في هذا الإبتزاز  خطوةً إضافية في التعبير عن معاداتها للشعب الفلسطيني، ووسيلةً عدوانية بائسة وواهمة بالإعتقاد على قدرتها في تمرير وفرض شروطها وشروط العدو الصهيوني لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية .

وأكدت الجبهة الشعبيه بأن حقوقنا الوطنية غير خاضعة للمساومة وأن الشعب الفلسطيني الذي يرفض المساعدات المسمومة ، قادر على الصمود أمام الحصار الذي يتعرض له، و على الدفاع عن قضيته وحقوقه الوطنية بكل ما يملك، وبدمائه التي لن تتوقف إلاّ بهزيمة الكيان الصهيوني , ورد الصاع صاعين لحلفائه وفِي مقدمتهم الحليف الأمريكي.

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