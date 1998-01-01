الجبهة الشعبية: حقوقنا غير خاضعة للمساومة

رام الله /سما/

ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإبتزاز الذي تمارسه الإدارةالأمريكية بالتهديد في قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وعن الأونروا ، وترى في هذا الإبتزاز خطوةً إضافية في التعبير عن معاداتها للشعب الفلسطيني، ووسيلةً عدوانية بائسة وواهمة بالإعتقاد على قدرتها في تمرير وفرض شروطها وشروط العدو الصهيوني لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية .

وأكدت الجبهة الشعبيه بأن حقوقنا الوطنية غير خاضعة للمساومة وأن الشعب الفلسطيني الذي يرفض المساعدات المسمومة ، قادر على الصمود أمام الحصار الذي يتعرض له، و على الدفاع عن قضيته وحقوقه الوطنية بكل ما يملك، وبدمائه التي لن تتوقف إلاّ بهزيمة الكيان الصهيوني , ورد الصاع صاعين لحلفائه وفِي مقدمتهم الحليف الأمريكي.