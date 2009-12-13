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اسرائيل تطلق برنامجاً لترحيل 40 الف مهاجراً غير قانوني

الأربعاء 03 يناير 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تطلق برنامجاً لترحيل 40 الف مهاجراً غير قانوني



روسيا اليوم

أطلقت اسرائيل، اليوم الأربعاء، برنامجاً يُخير نحو 40 ألف مهاجر إفريقي بين مغادرة البلاد طوعاً أو السجن.

وبحسب الخطة الجديدة، فإن المهاجرين الأفارقة البالغ عددهم (38 ألف) بحسب وزارة الداخلية الاسرائيلية، لديهم مهلة حتى نهاية مارس آذار من العام الحالي ليقررا إما مغادرة البلاد طوعاً أو السجن لفترة غير محددة.

وكان بنيامين نتنياهو قد أعرب عن ترحيبه بتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى ترحيل المهاجرين الذين دخلوا إلى اسرائيل بشكل غير قانوني.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن معظم هؤلاء المهاجرين أريتيريون أو سودانيون.

ويوفر البرنامج لكل من يقرر ترك البلاد طوعاً تذكرة طيران ومبلغ مالي يقدر بثلاثة آلاف يورو، أما بحلول مارس آذار فإن المبلغ سيقل عن الثلاثة آلاف.

وأعلنت منظمات غير حكومية إسرائيلية تدعم المهاجرين بأن تل أبيب أبرمت اتفاقات مع رواندا وأوغندا لاستقبال هؤلاء المهاجرين خوفاً من العقاب الذي سيتعرضون له إذا ما عادوا إلى بلادهم.

#اسرائيل #هجرة غير شرعية

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