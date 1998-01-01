الأونروا: لم يتم إعلامنا بأي تغييرات في التمويل الأمريكي

غزة/سما/

قال الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، سامي مشعشع، إنه لم يتم إعلام الأونروا بأي تغييرات في التمويل الأميركي، من قبل الادارة الأميركية.

جاءت تصريحات مشعشع في بيان صحفي نشر اليوم الأربعاء، حيث قال: “سنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018، ونحن ممتنون لهم على دعمهم”.

وأوضح أن مساهمة “الأونروا” في التنمية البشرية، توصف بأنها أمر لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة خدمات التعليم والرعاية الصحية، من أجل كرامة لاجئي فلسطين والاستقرار في المنطقة.

يشار أن دونالد ترامب كان قد هدد في وقت سابق بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، بزعم “أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام”. وفي تغريدته قال ترامب: “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا ننال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل”.

وأضاف: “بما أن الفلسطينيين أصبحوا لا يريدون التفاوض على السلام، فلماذا ينبغي علينا أن ندفع لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.

وكانت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، نكي هيلي، قد هددت بأن بلادها ستوقف مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للضغط على الفلسطينيين لالعودة إلى طاولة المفاوضات.

حجم التبرعات للاونروا :

الولايات المتحدة الأمريكية 364,265,585

الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) 143,137,340

ألمانيا 76,177,343

السويد 61,827,964

المملكة المتحدة 60,302,892

المملكة العربية السعودية 51,275,000

اليابان 43,062,169

سويسرا 26,938,805

النرويج 26,313,359

هولندا 20,877,507

المجموع 874,177,965 مليون دولار امريكي