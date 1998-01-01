الأونروا: لم يتم إعلامنا بأي تغييرات في التمويل الأمريكي

قال الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، سامي مشعشع، إنه لم يتم إعلام الأونروا بأي تغييرات في التمويل الأميركي، من قبل الادارة الأميركية.
جاءت تصريحات مشعشع في بيان صحفي نشر اليوم الأربعاء، حيث قال: “سنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018، ونحن ممتنون لهم على دعمهم”.
وأوضح أن مساهمة “الأونروا” في التنمية البشرية، توصف بأنها أمر لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة خدمات التعليم والرعاية الصحية، من أجل كرامة لاجئي فلسطين والاستقرار في المنطقة.
يشار أن دونالد ترامب كان قد هدد في وقت سابق بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، بزعم “أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام”. وفي تغريدته قال ترامب: “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا ننال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل”.
وأضاف: “بما أن الفلسطينيين أصبحوا لا يريدون التفاوض على السلام، فلماذا ينبغي علينا أن ندفع لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.
وكانت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، نكي هيلي، قد هددت بأن بلادها ستوقف مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للضغط على الفلسطينيين لالعودة إلى طاولة المفاوضات.
حجم التبرعات للاونروا :
الولايات المتحدة الأمريكية 364,265,585
الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) 143,137,340
ألمانيا 76,177,343
السويد 61,827,964
المملكة المتحدة 60,302,892
المملكة العربية السعودية 51,275,000
اليابان 43,062,169
سويسرا 26,938,805
النرويج 26,313,359
هولندا 20,877,507
المجموع 874,177,965 مليون دولار امريكي