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تأكيدا لما انفردت به "سما" ..الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط الى غزة

الأربعاء 03 يناير 2018 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأكيدا لما انفردت به "سما" ..الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط الى غزة



رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعادة الـ50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية، على ان تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بموجبات هذا القرار".

واشار الحمد الله إلى أن هذا القرار جاء انطلاقا من حرص القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على وحدة الوطن، والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبناء على تعليمات سيادته.

وأضاف رئيس الوزراء: "نؤكد أننا لن نتوانى لحظة عن مواصلة تحمل مسؤولياتنا الوطنية تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبذل كل جهد ممكن لتعزيز صمودهم، وتحسين مستوى حياتهم لمواجهة كافة التحديات، وسنواصل مسيرة انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقوف صفا واحدا حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع: "معا وسويا للتصدي لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف وحدة شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة التي تضمنها الشرعية الدولية".

وكانت  مصادر فلسطينية كشفت  لوكالة "سما" قبل اسبوع  ان حكومة التوافق قررت مطالبة الجانب الاسرائيلي عبر رسالة لها باعادة تشغيل خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي لقطاع غزة بواقع 120 ميجاوات . وقالت المصادر ان تنفيذ القرار قد يتم خلال الايام القادمة وان توجيهات صدرت من الرئيس عباس بخصوص تنفيذ القرار فورا.

#كهرباء #غزة #الحكومة

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