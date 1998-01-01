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محدث: إطلاق صاروخ رابع من غزة باتجاه الأراضي المحتلة

الأربعاء 03 يناير 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: إطلاق صاروخ رابع من غزة باتجاه الأراضي المحتلة



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 7 العبرية أن صاروخاً رابعاً أطلق من قطاع غزة سقط في منقطة  منطقة مفتوحة جنوب البلاد مساء اليوم.

وكانت ثلاثة قئائف هاون قد أطلقت من قطاع غزة باتجاه "المجلس الإقليمي أشكول"، دون أن تنطلق صافرات الإنذار في المنطقة.

حيث أطلقت خلال الظهيرة قذيفتان باتجاه المجلس الإقليمي أشكول ، وانفجرت القذيفة الأولى قرب السياج الحدودي، بينما سقطت الأخرى في المجلس الإقليمي أشكول،  ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

كما علم أن صافرات الإنذار لم تنطلق قبل سقوط القذيفة، وأطلقت القذيفة الثالثة مساء اليوم وسقطت في أرض مفتوحة بحسب ما زعمت وسائل الإعلام العبرية.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن قوات الجيش التي عملت على تمشيط المنطقة عثرت على مكان سقوط القذيفة.

ويأتي سقوط هذه القذائف كاستمرار لسلسلة من عمليات مماثلة نفذت منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

ويوم الإثنين الماضي سقطت قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب "المجلس الإقليمي أشكول"، دون وقوع أضرار أو إصابات.

ويوم الجمعة الماضي أطلقت عدة قذائف هاون من شمالي القطاع، نسبت إلى حركة الجهاد الإسلامي، وادعى جيش الاحتلال أنها من صناعة إيرانية.

#صاروخ #غزة #اشكول #قذائف

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