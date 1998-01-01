القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

غزة / سما /

نشرت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الأربعاء، صورا جديدة تنشر للمرة الأولى، للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط خلال الأسر في غزة.

و قالت القسام إن عمل وحدة الظل لا زال مستمراً بعد أسر الكتائب لعدد من جنود الاحتلال.

وأوضحت الدائرة في تقرير نشر عبر موقع الكتائب الالكتروني أن "ولا زالت وحدة الظل تمارس مهمتها الأساسية المنوطة بها من قيادة الكتائب وكما حدث مع الجندي جلعاد شاليط لن يرى الاحتلال جنوده الأسرى مهما حاول بكل يملك، إلا بعقد صفقة مشرفة للتبادل مع كتائب القسام، حينها سيخرج جنوده من غياهب المجهول إلى نور الدنيا".

وتابعت "وفقط سينتهي عمل الوحدة التي أسست في الأصل لاعتبارات عملياتية في إطار مهمة كسر قيود الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، بعد تبييضها من الأسرى جميعاً".

وبينت "وتبقى آمال أهالي الأسرى الفلسطينيين معلّقة بعمل هذه الوحدة وقرارات كتائب القسام، ويبقى التساؤل المشروع هو:متى ستفصح كتائب القسام عن دور وإنجاز جديد لوحدة الظل؟".

وبدأ عمل الوحدة القسامة مع أسر الجندي شاليط في عملية الوهم المتبدد عام 2006م، وقد كلفت قيادة الكتائب الوحدة بمهمة تأمين أسرى العدو الذين يقعون في الأسر وإبقاؤهم في دائرة المجهول، وإحباط جهود العدو المبذولة بهذا الخصوص.