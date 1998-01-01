جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

لوحة مفاتيح "سرية" في آيفون للكتابة بيد واحدة

الأربعاء 03 يناير 2018 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوحة مفاتيح "سرية" في آيفون للكتابة بيد واحدة



وكالات / سما /

 توفر شركة أبل ما يشبه "لوحة مفاتيح سرية" في أجهزة آيفون، تمكن مستخدميها من الكتابة بسهولة باستخدام يد واحدة، بسبب صعوبة هذه المهمة في أجهزة آيفون ذات الشاشات الكبيرة.

وتتوفر هذه الخاصية في هواتف آيفون التي تعتمد على نظام تشغيل "iOS11" وما تلاه من تحديثات.

ويمكن تفعيل الخاصية من خلال الضغط المستمر على علامة الكرة الأرضية الموجودة في لوحة المفاتيح العادية، لتظهر قائمة تمنحك خيار نقل لوحة أحرف أصغر حجما إلى يسار أو يمين الشاشة.  

ويعتمد اختيار الشخص للجهة المفضلة على اليد التي يعتمد عليها في الكتابة، ففي حال كان المستخدم ممن يعتمدون بشكل أكبر على يدهم اليمنى، فيقوم بوضع لوحة المفاتيح على يمين الشاشة، والعكس.

ويمكن العودة إلى لوحة الأحرف الأصلية بنفس الطريقة (الضغط على علامة الكرة الأرضية).

كما يمكن للمستخدم اختيار لوحة الأحرف الأصغر حجما لتكون "دائمة"، من خلال "إعدادات" الهاتف.

ولا بد لتشغيل الخيار السابق من تفعيل "One Handed Keyboard" في خيار Keyboard الموجود في قائمة General في الإعدادات.

#لوحة مفاتيح #الكتابة

أخبار ذات صلة

HashKey .. لوحة مفاتيح بزر واحد فقط لإضافة رمز الـ Hashtag

"FBI": اخترقنا الـ"آيفون" ولسنا بحاجة لمساعدة من "أبل"

نسخة جديدة من "سكايب" على أجهزة "آيفون" قريبا

أول اختراق بتاريخ "iCloud" يهدد مبيعات "آيفون 6"

"زر القتل".. الخاصية الأبرز في "آيفون" الجديد

سنودن: "FBI يسعى لاختراق هواتف "آيفون" عبر العالم

الأكثر قراءة اليوم

صور: انتقادات لممثلة سورية بعد تضامنها مع فقراء بملابس مثيرة

شاهد ..طلاب فلسطينيون يهاجمون أكاديميا مصريا في جامعة تل أبيب

خالد مشعل يثير غضبا امازيغيا في المغرب واتهامه بـ”العنصرية”

ترامب سيوقف دعم الاونروا ..ويهدد السلطة بوقف تمويلها حتى يعود عباس للمفاوضات

شاهد: المجاهدين تنشر فيديو لعملية رصد قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال

أبو مرزوق: فتح فهمت تسهيلاتنا لتحقيق المصالحة بشكل خاطئ ولم تقدم أي خطوة لإنجاحها

عروس امريكية تفارق الحياة بعد ساعات على زفافها

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي - ارشيف

الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

كهرباء غزة -ارشيفية

تأكيدا لما انفردت به "سما" ..الحكومة تقرر إعادة 50 ميغا واط الى غزة

صاروخ من غزة

سقوط 3 قذائف هاون على منطقة "اشكول" بالنقب

اسعاف- ارشيفية

استشهاد الطفل مصعب التميمي برصاص الاحتلال في قرية دير نظام غرب رام الله

وحدة الظل -القسام

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

الاتصالات الفلسطينية