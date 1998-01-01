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اللجنة الإدارية القانونية تجتمع في غزة

الأربعاء 03 يناير 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الإدارية القانونية تجتمع في غزة



غزة / سما/

اجتمعت اليوم الأربعاء، اللجنة الإدارية القانونية، التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لبحث شؤون موظفي قطاع غزة، عقب اتفاق المصالحة الوطنية، برئاسة نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو في مدينة غزة.

وتضم اللجنة رئيس هيئة التقاعد، ماجد الحلو، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، ومسؤول ديوان غزة محمد الرقب.

وبحث اجتماع اللجنة الإدارية القانونية في غزة، وضع المعايير الخاصة المتعلقة بموظفي القطاع، بهدف الوصول إلى تصور نهائي لمعالجة ملف الموظفين، إضافة إلى بحث قانوني وإجراءات استيعاب الموظفين بطريقة مهنية.

#غزة #المصالحة الوطنية #زياد ابو عمر #محمد الرقب

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