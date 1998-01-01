قرار ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "ارئيل" شمال سلفيت

سلفيت / سما /

كشفت وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال "يوأف غالنت" عن حزمة مشاريع توسعية من المقرر أن تنفذ في مستوطنة "ارئيل" شمال سلفيت.

وتشتمل الجزمة على مئات الوحدات الاستيطانية بهدف زيادة أعداد المستوطنين فيها، وتوسيع مرافق الجامعة، واستحداث حدائق عامة جديدة، بالإضافة للتخطيط لبناء استاد رياضي جديد، وتطوير وجه المستوطنة، وغيرها.

وجاء إعلانه عقب زيارته للمستوطنة، المقامة على أراضي محافظة سلفيت، يوم أمس الثلاثاء، حيث تطرق إلى الأهمية الاستراتيجية لمستوطنة "ارئيل" بالنسبة لدولة الاحتلال، باعتبارها جسرا وامتدادا جغرافيا بين مركز البلاد وغور الأردن.

بدوره اعتبر الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي ان القرار باطل من ناحية القانون الدولي، ومخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2334، وان مستوطنة اريئيل التي تعتبر ثاني اكبر مستوطنة في الضفة سيتسبب بناء المزيد من الشقق فيها بفصل شمال الضفة عن وسطها وشمالها.