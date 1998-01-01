5 أخطاء قاتلة تدمر فترة "الخطوبة"

وكالات / سما /

تعد فترة الخطوبة وسيلة للتعارف بين الرجل والمرأة، ومن خلالها يتم تقييم أهلية كل طرف ليصبح شريك حياة للطرف الآخر، لذا فهي فترة غير قابلة مطلقا لوقوع أخطاء، تتسبب في عدم إتمام الزواج، أو تترك آثارا سلبية تدمر مستقبل الحياة بين الطرفين إذا استمرت.

موقع “فاميلي شير”، نشر تقريرا يشمل قائمة بـ5 أخطاء قاتلة في هذا الشأن هي:

تدخل الأهل السلبي

يؤدي تدخل الأهل السلبي، في كثير من الأحيان لمشكلات كبيرة بين الرجل والمرأة خلال الخطوبة، لذا فلا بد أن يعتمد الطرفان على نفسيهما، ويمنعنان تدخلات الأهل.

الاهتمام المفرط

من الرائع أن تهتم بشريك حياتك، لكن الملاحقة الدائمة والضغط بصورة مستمرة يؤدي لنتائج عكسية تضر بالعلاقة.

عدم الصراحة

يجب أن يتحلى الطرفان بالصراحة والشفافية في التعامل مع بعضهما البعض، لأن إخفاء الأسرار يؤدي لإفشال العلاقة.

التخلي عن المبادئ

لا يجب الاستجابة لرغبات شريك الحياة إن كانت تتعارض مع مبادئ وقيم الطرف الآخر.

الافتقار للاستقلالية

تحنب الانصهار التام في شخصية شريكك المستقبلي، يحفظ العلاقة، لأن إلغاء أي طرف لشخصيته أمام الآخر، ولو بهدف إرضائه، يحول العلاقة إلى شكل سلبي ينتهي بقتلها.