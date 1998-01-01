صورة.. محمود ياسين بملامح الشيخوخة!

عالم الفن

بعد اختفائه الفترة الماضية عن الأنظار وابتعاده عن الأضواء، عاد الفنان المصري الكبير محمود ياسين للمشهد من جديد، بصورة جديدة نشرتها ابنته الفنانة رانيا ياسين عبر صفحتها على "إنستغرام".

وظهر ياسين من خلال الصورة يرتدي ملابس البيت وخلفه ابنته رانيا، وزوجها الفنان محمد رياض، وبانت على ملامحه علامات التقدم في العمر والشيخوخة من خلال لحيته البيضاء وشعرها الابيض والتجاعيد التي ملأت وجهه.

وكان اختفاء النجم القدير الفترة الماضية قد أثار جدلا واسعا، تسبب في إطلاق العديد من الشائعات حول حالته الصحية السيئة، كما ترددت شائعة وفاته أكثر من مرة وهو الأمر الذي أثار غضب عائلته وابنيه وزوجته الفنانة المعتزلة شهيرة، وقاموا بنفي الشائعة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.