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حفلة رأس السنة بكلفة 4 ملايين دولار!

الأربعاء 03 يناير 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفلة رأس السنة بكلفة 4 ملايين دولار!



غرائب و عجائب

أنفق مؤسس تطبيق " سناب شات" العالمي، ايفان شبيغل، مبلغ 4 ملايين دولار على حفلة رأس السنة الذي أقامه في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، وذلك بحسب مصادر لموقع مختص بأخبار المشاهير.

وفي التفاصيل، أقام شبيغل حفلة كبيرة في مدينة خاصة داخل لوس أنجلس تسمى بمدينة "إل أيه لايف" الذي يعتبر أشهر وأضخم مجمع ترفيهي في الولايات المتحدة الامريكية، ويحتوي المجمع على عدد كبير من المطاعم والمسارح.

وقام صاحب التطبيق الشهير بتأجير "مسرح مايكروسوفت" وكل المحلات والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع. وبلغت تكلفة الحفلة مع كل تفاصيلها حوالي 4 ملايين دولار دفعها صاحب التطبيق من جيبه الخاص.

وقام شبيغل بدعوة 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفين "سناب شات" في الخارج، كما أحيا المغني الكندي المعروف 

#رأس السنة #حفلة

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