واتساب يتوقف نهائيا على آلاف الهواتف

وكالات / سما /

مع بداية 2018 توقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بقرار من الشركة المطورة.

وأوقفت الشركة التابعة لفيسبوك دعم التطبيق على بعض الأجهزة، لأنه "مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف".

وتشمل الأجهزة التي توقف عمل التطبيق عليها تلك التي تعمل بنظام "بلاكبيري OS" وبلاكبيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0 الذي تطوره شركة مايكروسوفت، وتقدر أعداد تلك الهواتف بالآلاف على مستوى العالم.

أما بخصوص مستخدمي هواتف نوكيا S40، فلن يكون بإمكانهم تشغيل واتساب بحلول نهاية 2018. على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.

وأوضح واتساب "بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة".