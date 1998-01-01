"فولفو" تكشف عن مواصفات سيارة XC40 الجديدة

وكالات / سما /

كشفت شركة "فولفو" النقاب أخيرًا عن سيارة XC40 الفخمة الرياضيَّة في دبي، والأخيرة تُمثِّل الإصدار الأحدث في تشكيلتها من فئة السيارات الرياضية.

يُعدُّ الطراز الجديد النموذج الأوَّل في "الوحدة الهندسية المدمجة" (CMA) التابعة لـ"فولفو للسيارات"، وسوف يُشكِّل جزءًا أساسيًّا لكلِّ السيارات المستقبلية في سلسلة "40"، بما في ذلك المركبات الكهربائيَّة بالكامل. وتقدِّم XC40 أيضًا، مفهومًا جوهريًّا للتخزين داخل السيارة، ولا سيَّما في الأبواب وتحت المقاعد، مع تأمين مساحة خاصَّة بالهواتف، بما في ذلك الشواحن، إضافة إلى خطّاف للأكياس قابل للطي، وسلَّة مهملات قابلة للإزالة في جوف الـ"كونسول".

بتصميمها الذي يأخذ في الاعتبار الحياة الحضريَّة والاستخدام داخل المدن، فإنّ XC40 تجمع بين الرؤية الشاملة للسيطرة على الطريق، مع الهندسة البشريَّة التي لا تضاهى، ومجموعة من أنظمة السلامة، مثل: مساعد السائق والسلامة في المدينة والحماية وتخفيف السرعة على الطريق ومُنبِّه العبور من أجل مُراقبة البيئة المحيطة بالسائق، للوقاية من المخاطر المحتملة، مثل: المركبات الأخرى والمشاة أو حتَّى الحيوانات، التي يمكن أن تتسبَّب بوقوع حادث. وسوف تتدخَّل تلك الأنظمة بأمان لمُجرَّد استشعار اصطدام وشيك، وسوف تقوم حتَّى بتوجيه السائق إلى الطريق إذا ما اكتشفت أنَّ السيارة تنحرف عن مسارها.

ستتوفَّر السيارة بخيار المحرِّك ذي الشاحن التوربيني الذي يعمل بالديزل أو البنزين بأربع أسطوانات، أو مُحرِّك T5 بأربع أسطوانات يعمل بالبنزين من نوع "Drive-E"، فضلًا عن محرِّك بثلاث أسطوانات هجينة وكهربائيَّة بالكامل في وقت لاحق من عمليَّة الإنتاج. وسوف تبقي قوَّة الدفع، التي يوفِّرها نظام الدفع الكُلِّي من "فولفو"، سيارة XC40 ثابتة الخطى في كلِّ الظروف المناخيَّة.