ولادة توأم في يوم وشهر وسنة مختلفين!

غرائب و عجائب

في حادث فريد، أنجبت سيدة أمريكية توأما ليلة رأس السنة الميلادية في مستشفى بكاليفورنيا بفارق 20 دقيقة، فولد أحدهما سنة 2017 والآخر سنة 2018.

الصغيران جواكين وإيتان دي يسوع أونتيفيروس، كان من المقرر أن يولدا في 27 يناير/كانون الثاني 2018، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غير أنهما قررا عدم الانتظار، إذ اشتد المخاض بأمهما يوم الأحد، فقام زوجها بنقلها إلى قسم الولادة في مركز ديلانو الطبي الإقليمي.

وولد الطفل الأول، وهو الصبي، قبل منتصف الليل، في الساعة 23:58 بالتوقيت المحلي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، ثم ولدت شقيقته التوأم بعد 20 دقيقة تقريبا من حلول العام الجديد، في الساعة 00:16 يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018.

وهكذا، ولد التوأم في يوم وشهر وسنة مختلفين. وقال ممثل المستشفى، إن الأم والأطفال بصحة جيدة، وهم مستعدون للعودة إلى دارهم. وأضاف: "لقد كانت مفاجأة بالتأكيد، السعادة صدمت الأسرة كلها".