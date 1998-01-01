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الشاباك يزعم اعتقال خلية فلسطينية في الضفة جندتها وتديرها المخابرات الإيرانية

الأربعاء 03 يناير 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم اعتقال خلية فلسطينية في الضفة جندتها وتديرها المخابرات الإيرانية



القدس المحتلة / سما /

سمح بالنشر أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضبط وأحبط تنظيما تديره المخابرات الإيرانية في الضفة الغربية. وانه تم تجنيد وتمويل الخلية من قبل عميل في جهاز الاستخبارات الإيراني يقيم في جنوب أفريقيا بحسب مزاعم الاحتلال .

و ادعى الشاباك ان الناشط الرئيسي الذي تم اعتقاله في هذا التنظيم هو محمد محارمة (29 عاما)، من سكان الخليل، وهو طالب يدرس موضوع هندسة الحاسوب.

وجاء انه تم تجنيد محمد محارمة ضمن أنشطة المخابرات الإيرانية من قبل أحد أقربائه ويدعى بكر محارمة، من منطقة الخليل بالأصل ويقيم في جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة.

وتبين من التحقيقات التي اجراها جهاز "الشاباك"، أن المخابرات الإيرانية تستخدم جنوب أفريقيا كساحة هامة لرصد وتجنيد وتشغيل عملاء لها في إسرائيل والضفة الغربية.

وكشف التحقيق كذلك أن بشار محارمة كان يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وقد بذل جهودا كبيرة من اجل تجنيد نشطاء آخرين من الضفة الغربية وإسرائيل للقيام بمهام تجسسية  وفدائية  بطلب من الإيرانيين.

وزعم الشاباك ان  بكر محارمة  استغل رحلة قام بها محمد محارمة إلى جنوب أفريقيا في عام 2015، وجنده لصالح الإيرانيين.

يتبع ..

#الشاباك #خلية #اعتقال #المخابرات الايرانية

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