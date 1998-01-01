السفير انسطاس يطالب بإعادة النظر في مكان مقر الأمم المتحدة

رام الله / سما /

طالب السفير المناوب لدى اليونسكو منير انسطاس، المجتمع الدولي بالتفكير واعادة النظر في مكان مقر الأمم المتحدة، وذلك نتيجة الانحياز الأمريكي الواضح لدولة الاحتلال وتبني مواقفها، ناهيك عن تخفيض الولايات المتحدة للمساهمات المالية للمنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو.

وحذر أنسطاس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء، الدول الأعضاء في المنظمة من مغبة الوقوع في الفخ بخصوص الانسحاب الاسرائيلي من اليونسكو، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب يندرج في اطار فشل دبلوماسية الاحتلال في تمرير مخططاتها وافشال قرارات فلسطين في المنظمة بمساعدة أمريكية.

وقال أنسطاس إن انسحاب اسرائيل من اليونسكو لا يعفيها من قرارات هذه المنظمة التي هي بمثابة قرارات ملزمة.